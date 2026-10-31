放送局のSky で、BVBがミュンヘンでの大一番で普段の3バックではなく、意外にも4バックで戦ったことについて問われると、シュロッターベックはまずこう語った。「監督は僕とヴァルディ（ヴァルデマール・アントン、編集部注）に、どう思うか聞いてきた。僕にとって大事なのはフォーメーションではなく、強度やプレーする喜び、デュエルに勝ちたいという気持ちだ」

ジョアン・ガドゥはFCバイエルン戦で、3バックの右ではなく右サイドバックとして出場し、「本当に良いプレーをした」とシュロッターベックは評価した。そしてBVBの主将は、こう明かした。「試合前最後の練習は最高の出来ではなかった。そのことは監督に聞いてみてください」

その後まもなく、Skyはドルトムントのニコ・コヴァチ監督に実際に尋ねた。指揮官は「昨日、4バックを一通り練習し、いくつかのことを試した。私はあまり満足していなかった」と説明した。詳細には踏み込まず、軽い調子でこう続けた。「でも、最後の練習がうまくいかなかったときは、たいてい試合のほうが良くなるものだ。選手たちは代表チームでも4バックでプレーしている。新しいことではない」

BVB、敵地FCバイエルン戦で終盤に追いつき勝ち点1を獲得

4バックの左サイドではダニエル・スヴェンソンが守備を担った。コヴァチ監督の下でドルトムントが普段採用している布陣では、もう一方のウイングバックとしての起用が予想されていたマクシミリアン・バイアーは、アリアンツ・アレーナでより攻撃的な役割を担い、右ウイングに入った。

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ドルトムントはまず38分、コンラート・ライマーにFCバイエルンの先制点を許した。開始から1時間後にセルー・ギラシが1-1の同点ゴールを決めたものの、喜びは長く続かなかった。その後まもなくダヨ・ウパメカノが得点し、バイエルンが再びリードしたからだ。しかし、途中出場のファビオ・シウバが終盤にゴールを決め、試合は2-2で終了。BVBは土壇場で勝ち点1を手にした。

コヴァチ監督は特に、チームの戦う姿勢に大いに満足していた。「うちの選手たちは今日、バイエルンより2キロ多く走ったと思う。勝負が決まる最後の15分に戦える状態でいるには、それが必要だ。選手たちのコンディションは万全だ」とクロアチア人指揮官は語った。