「その場合は撤退する」…イランがワールドカップからの撤退をほのめかす

イランのディニャマリースポーツ相は、スタジアムで反体制の政治的コールや抗議が起きた場合、2026年W杯から代表チームが撤退する可能性があると述べ、物議を醸した。

同国サイト「ワークシュ3」によると、デニヤマリ大臣は「試合中に政治スローガンが聞こえれば代表団は即座にスタジアムを退場するとイラン当局がFIFAに伝えた」と明かした。

同大臣は、FIFAがスタジアム内でイランの公式国旗のみを掲揚する必要性を強調し、「ライオンと太陽」の紋章入り旧国旗などの使用を禁止していると説明した。

ただし、表現の自由が保障される米国で開催されるため、この制限を実際に適用するのは難しいとの見方もある。

イラン代表はロサンゼルスでグループリーグ2試合に臨む。第1戦は来週月曜にニュージーランド、第2戦は6月21日にベルギーと対戦し、大規模なイラン人コミュニティから多くの観衆が集まると予想される。

在米イラン人の一部は、試合を政治的メッセージを伝える好機と捉えている。

こうした動きは2月以降高まる米伊緊張を背景にしている。代表チームは当初アリゾナ州で調整予定だったが、メキシコ・ティフアナへ変更し、試合当日に米国へ入国する方針だ。

イラン代表は6月26日にシアトルでエジプト代表と最終戦を戦う。



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