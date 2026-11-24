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レアル・マドリーが、主力選手の一人の将来に関わる重要案件の決着に近づいている。クラブはジュード・ベリンガムとの契約延長交渉を大きく前進させた。これは、イングランド代表MFを長年にわたりチームのプロジェクトの中心に据えたいという首脳陣の強い意向の表れであり、2031年までの契約確保を目指している。

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『ジ・アスレティック』紙によると、レアル・マドリーとベリンガムの交渉は最終段階に入っている。合意に至れば、同選手は欧州サッカー界でも屈指の高給取りとなる新契約を手にする見込みだ。給与はブラジル人のチームメイト、ヴィニシウス・ジュニオールが受け取っている額に近づく一方、チーム内の最高給はキリアン・エンバペのままとなる。

23歳のベリンガムは、2029年6月まで続く現行契約のもとで、税引き後で年間約1500万ユーロを受け取っている。

レアル・マドリーは昨年9月から契約内容の見直しに動き出していた。スカッドにおける同選手の重要性を認識し、加入以来の貢献に報いるため、契約を2年延長する考えだ。

新たな給与は、昨夏に週給約60万ユーロ（手取り）を得たヴィニシウスの収入に迫るとみられている。これは、チームの中心的存在となったベリンガムが、レアル・マドリーでいかに重要な地位を築いたかを物語っている。

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この動きはイングランド人選手に限ったものではなく、主力選手の将来を長期契約で確保するという、より大きな計画の一環である。

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その一環として、レアル・マドリーはウルグアイ人のフェデ・バルベルデとの契約更新交渉を続けている。クラブは最近、トルコ人のアルダ・ギュレルとフランス人のオーレリアン・チュアメニとも、2032年までの契約で残留を確実にしたばかりだ。

こうした動きは、主力の陣容を維持し、今後数シーズンの構想で中核を担う選手たちをめぐって複雑な契約問題に陥るのを避けたいというクラブの意思を示している。

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ベリンガムは今シーズン、ここまで6ゴールを挙げるなど見事なパフォーマンスを見せており、ジョゼ・モウリーニョ監督のもとで先発の座を守り続けている。指揮官は最近、彼を唯一無二の選手と評した。

火曜日に予定されているUEFAチャンピオンズリーグのオランダのPSV戦では休養を与えられる可能性もあるが、ベルギー人のチームメイト、ティボー・クルトワからは称賛の言葉が送られた。クルトワは、常に勝利を渇望する選手の模範だと評している。

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クルトワによれば、ベリンガムは勝利を強く求め、物事が思い通りに進まないときには怒りを隠さないという。また、彼はピッチ上のリーダーであり、並外れたメンタリティーを持ち、チームを助けるために全力を尽くしていると指摘した。さらに、レアル・マドリーにはこうした精神を持つ選手が必要であり、このMFの情熱と勝利への意欲は、とりわけ強い個性が求められる試合において、チームにとって大きな価値になると強調した。

このベルギー人GKは、若さに似合わぬベリンガムの身体能力にも言及した。豊富なエネルギーで長時間走り続けることができ、ボールを持って仕掛けると相手が奪うのは難しいと説明した。また、トレーニングやジムでの取り組みにも熱心だと述べ、彼のコンディションはチームのパフォーマンスに直結しており、このイングランド人選手が万全の状態にあるとき、レアル・マドリーはより良い姿を見せるとの見方を示した。