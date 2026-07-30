「その件には取り組むことになるだろう」：マックス・エーベルはバイエルンでDFの売却を検討している

「もし伊藤洋輝自身が難しくなると感じて移籍を考えるようなことがあれば、我々はそれに向き合うことになるだろう」と、エベル氏は水曜日のメディア対応で語った。

27歳の日本人DFは守備陣の複数ポジションで起用可能だが、主戦場の2ポジションでは強力なライバルがいる。左サイドバックではアルフォンソ・デイヴィス（これと異なるうわさがあるものの、エベル氏によれば売却不可）と新加入のナサニエル・ブラウンが出場時間を争っている。センターバックではダヨ・ウパメカノとジョナタン・ターが主力と見なされており、第一の代替候補はキム・ミンジェだ。

伊藤は2024年に2350万ユーロでVfBシュトゥットガルトから加入し、契約は2028年まで残っている。バイエルンでの最初の2年間は、繰り返される負傷の問題に足を引っ張られた。伊藤を除けば、ジョアン・パリーニャ、サシャ・ボエ、ブライアン・サラゴサも必ずクラブを離れることになりそうだ。

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