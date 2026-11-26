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マンチェスター・ユナイテッドがスポルティングCPと2-2で引き分けた試合で、主将ブルーノ・フェルナンデスが2得点を挙げた。それでもマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、新契約をめぐる話題を抑えた。古巣の本拠地で重要な2得点を決めたポルトガル人MFについて、指揮官は契約交渉よりも目の前の試合で結果を出すことが最優先だと強調している。

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フェルナンデスの契約をめぐる憶測にポチェッティーノ監督が言及

マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、フェルナンデスとの契約延長について現在進行中の話し合いはないと強調した。この発言に先立ち、 選手本人は最近、正式な提案を受けたことを明かしていた 。ただし、チームが困難な時期にある中で気を散らさないよう、すべての話し合いを保留することにしたという。リスボンでの白熱したチャンピオンズリーグの一戦を終え、アルゼンチン人指揮官は、個々の選手との契約更新よりも順位を上げることがクラブの最優先事項だと明言した。

「その件について話し合いはない」とポチェッティーノ監督はSport TVに語った。これはO Jogoが伝えている。「彼は長年プレーしており、この競技をよく理解している。だから今は試合に勝ち、パフォーマンスを向上させることに集中する」

マンチェスター・ユナイテッドの中心選手を絶賛

ジョゼ・アルヴァラーデ・スタジアムでの引き分け では、フェルナンデスの見事なプレーが際立った。自身が名を上げた古巣から2得点を奪ったが、ゴールを祝うことはなかった。ポチェッティーノ監督は主将を絶賛し、過渡期にあるチームのロッカールームに、これほど影響力のある存在がいることの重要性を強調した。

指揮官はポルトガル代表MFを「世界的な」才能と評し、チームのほかの選手たちに引き続き模範を示していると語った。「ブルーノはスターであり、豊富な経験を持つ並外れた選手だ。我々の主将であり、これからもゴールを決めて勝利に貢献してくれることを願っている」と述べた。

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リスボンでの波乱の一夜を振り返る

エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでの一戦は、PK、芝の塊が絡んだ奇妙なゴール、そして終盤のスアレスによるアクロバティックな一撃が飛び出す、チャンピオンズリーグらしい展開となった。攻撃的な両チームが競い合った試合だったが、ポチェッティーノ監督はポルトガルを勝ち点3なしで後にすることへの悔しさを認めた。

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「チャンピオンズリーグの試合は、時に展開をコントロールできなくなるものだ」とマンチェスター・ユナイテッドの指揮官は説明した。「我々は非常によく競り合った。両チームとも勝利を望んでおり、いい試合を見せられたと思う。勝利に値したと考えているので、残念な気持ちで帰ることになった。リヴァプールに敗れた後だけに、勝利をつかむための正しい道を進んでいると感じられることが重要だ」

ブレントフォード戦を前に高まる重圧

マンチェスター・ユナイテッドは土曜日、オールド・トラッフォードでブレントフォードとの重要な一戦に臨む。速やかに国内での戦いへ意識を切り替えなければならない。ポチェッティーノ監督にとって就任後初のホームゲームであり、指揮官は初勝利を切望している。宿敵リヴァプールに大敗した後、リスボンでスポルティングと戦い、見応えのある2-2の引き分けに終わった。ポチェッティーノ監督は、チームを率いての再出発を図り、強まる重圧を和らげるには、勝ち点3以外では足りないと分かっている。