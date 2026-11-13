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ブンデスリーガのレジェンドはかつて、上層部との対立を覚悟してまでヴェリコ・パウノヴィッチの獲得を望んだ。だが、その決断が報われることはなかった。

セルビア代表監督のヴェリコ・パウノヴィッチに今、2005年1月のことを尋ねたら、おそらくすぐにその場を離れようとするだろう。ハノーファー96という名前も、彼にとっては間違いなく嫌な記憶を呼び起こす。

2004-05シーズンの冬の移籍市場が閉まる頃、当時ブンデスリーガに所属していたニーダーザクセン州のクラブで、パウノヴィッチの獲得をめぐる状況は次第に緊迫していた。長らく1部から遠ざかった後、復帰3年目を迎えていたハノーファーは、当時のエヴァルト・リーネン監督の下で好調なシーズンを送っていた。2005年1月末、19試合を終えて6位につけ、欧州大会出場を視野に入れていた。

つまり、戦力を追加する差し迫った必要は本来なかった。現在はVfLボーフムの経営責任者を務め、当時ハノーファーでマネジャーだったイリヤ・カエンツィヒも、冬の補強にはそもそも意味がないと考えていた。冬に加入した選手がチームにプラスをもたらすことは、ごくまれだというのが彼の見方だった。したがって、彼の方針は「96は冬に新選手を獲得しない」。当時、監査役会のトップだったマルティン・キントも同じ考えだったが、最終的にはリーネンに説得された。

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リーネンが思い出したパウノヴィッチ

ハンザ・ロストック、1.FCケルン、FCザンクトパウリなどでも指揮を執ったことで知られるこの名将は、まったく違う考えを持っていた。シーズン途中に、得点を保証してくれる新たなストライカーをどうしても獲得したかったのだ。96の前線にはトーマス・クリスチャンセン、ダニエル・シュテンデル、ロマン・ヴァルナー、レアンドロ、イジー・カウフマンと十分な人数がそろっていたものの、安定して得点できる選手は誰もいなかった。シーズン終了時には、シュテンデルと司令塔のイジー・シュタイネルが、それぞれわずか6得点でチームのリーグ戦最多得点者となる。

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そこでリーネンが思い出したのがパウノヴィッチだった。当時27歳のストライカーを、リーネンは2002-03シーズンにスペイン2部のCDテネリフェで指導しており、その得点力を間近で見ていた。カエンツィヒは「良好なチームのまとまり」を指摘し、順位表でも好位置につけている中で、それを危険にさらすことは絶対に避けたかった。それでもリーネンはどうにか移籍を実現させ、移籍市場が閉まる直前、96はパウノヴィッチの加入を発表した。

Getty Images

「この話に賛否があったことは分かっています。でも、エヴァルト・リーネンと私が正しかったと反対する人たちに納得してもらえるよう、全力を尽くします」。アトレティコ・マドリーから加入したセルビア人選手はそう語った。当時のアトレティコは苦しい時期にあり、今のようにスペインのラ・リーガで常にトップチームである状況からは程遠かった。パウノヴィッチに定位置はなく、前半戦の出場10試合で得点もゼロ。冬の新戦力に対する元々の否定的な考えを抜きにしても、カエンツィヒの懐疑的な姿勢には十分な理由があった。

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96に残ればチーム最高年俸の選手になるはずだった

「クラブに金銭的なリスクはありません。夏までにそれを証明します」と、パウノヴィッチは加入時に語った。彼が言っていたのは、96での最初の半年、つまり2005年夏までの月給が、比較的少額の1万5000ユーロとされていたことだ。また、当時のアトレティコの経済的な問題により、パウノヴィッチとの契約は解除されていたため、96に移籍金の支払いは必要なかった。ただし、パウノヴィッチが結んだのは、さらに1年間の延長オプションが付いた2006年夏までの1年半契約だった。そして何より、2005-06シーズンが始まればハノーファーで最も高い報酬を得る選手となり、以後は年俸約100万ユーロを受け取る予定だった。

期待は大きかった。同胞で、当時シャルケ04のセンターバックだったムラデン・クルスタイッチは「彼は素晴らしい選手だ。ボール扱いがうまく、ヘディングは本当に強い。スピードも十分ある」と称賛した。当時、ブンデスリーガ首位をめぐってバイエルンと接戦を繰り広げ、最終的に2位となるシャルケも、パウノヴィッチの獲得を望んでいたようだ。少なくともクルスタイッチはそう主張し、「残念だ。彼はうちにとっても戦力になっただろうに」と語っている。

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シャルケならパウノヴィッチは活躍できただろうか。少なくともハノーファーでは、前述の対立を伴いながら、まったく結果を出せなかった。「一緒にやり始めてまだ4日だ。すべてがかみ合わなくても仕方がない」と、2005年2月初め、ボルシア・ドルトムントにホームで1-3と敗れたブンデスリーガでのデビュー戦後にパウノヴィッチは語った。内容は今ひとつだった。リーネンは自ら獲得を望んだ選手を、いきなりワントップで先発に起用したが、新加入選手は期待に応えられなかった。

「ほかの選手が私のプレーを理解し、私も彼らのプレーを理解するには、もっと時間が必要です」と、パウノヴィッチは猶予を求めた。その後もフライブルクとの0-0、ホームでのヴェルダー・ブレーメン戦での1-4と、先発した2試合で期待外れのプレーが続いた。2005年の春が近づいても、パウノヴィッチが96のプレーに与える影響は見られないままだった。

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ハノーファーで徐々に高まったパウノヴィッチへの不満

「彼が第2のアンドリー・シェフチェンコではないことは、最初から明らかだった」。リーネンは、2004年にバロンドールを受賞した当時世界屈指のストライカーを引き合いに出し、教え子を擁護した。「彼には時間を与えなければならない。そうすれば、まだ我々の大きな助けになってくれる」

2005年3月半ば、パウノヴィッチはボルシア・メンヒェングラードバッハとのホーム戦で2-1の決勝点をアシストし、実際に初めてハノーファーの力になった。だが、皮肉にもそれが96のユニフォームを着て臨んだ、わずか7試合のうち最後の出場となった。その少し後、クラブ首脳陣について語ったkickerのインタビューが、ドイツでの短い在籍に終止符を打った。

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「彼らが私のことを知らなかったのは分かっていました。私に反対しているとは知りませんでした。そして、監督との対立に私を利用するとも」と、パウノヴィッチはカエンツィヒとキントを厳しく批判した。「クラブが機能するためには、互いに対立して仕事をしてはいけない。それを理解しない人はクラブに害を与える」

一方で、リーネンは明確に批判の対象から外した。「私をめぐる対立は全員に悪影響を及ぼしている。チームにも。そうでなければ、私たちはもっと良いプレーができたはずです。私もそうかもしれない。でも、この対立を招いたのは私ではありません」。チーム内では、それ以前から早期退団を考えているとも言われていた。さらに、同胞で中盤の司令塔だったネボイシャ・クルプニコヴィッチが2005年夏に退団することも、すでに決まっていた。パウノヴィッチがハノーファーに長くとどまらない理由が、もう一つあったのだ。

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ハノーファー96でわずか7試合。パウノヴィッチが残した大きなしこり

こうして、リーネンがクラブ首脳陣の反対を押し切って獲得してからわずか約2カ月で、パウノヴィッチの96での時間は終わった。ハノーファー側にとって唯一の救いは、契約時に2005年夏の契約解除についても並行して合意していたことだ。この獲得失敗によって、クラブがそれ以上の費用を負担することは少なくとも避けられた。念のため付け加えると、現在のセルビア代表監督が96に残っていれば、チーム最高年俸の選手になるはずだった。

パウノヴィッチは代わりに2005年夏、スペインの首都に戻り、マドリード郊外のクラブ、ヘタフェCFと契約した。古巣パルチザン・ベオグラードへの短い復帰を経て、2008年末にわずか31歳でいったん現役を退く。だが、2011年にはMLSのフィラデルフィア・ユニオンで半年間プレーし、2012年初めに現役生活を完全に終えた。

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その後、指導者の道に進み、まずセルビアのU-18代表監督を務め、2014年にU-20代表を引き継いだ。2015年夏のU-20ワールドカップでは、後にスターとなるセルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ、アンドリヤ・ジヴコヴィッチ、ネマニャ・マクシモヴィッチ、ミロシュ・ヴェリコヴィッチらを擁するチームを率い、驚きの優勝を果たす。決勝でセルビアは延長戦の末、ブラジルを2-1で下した。

シュヴァインシュタイガーはパウノヴィッチをグアルディオラに例えた

数カ月後にはMLSのシカゴ・ファイアーの監督に就任し、そこではバスティアン・シュヴァインシュタイガーらを指導した。パウノヴィッチは2014年のワールドカップ優勝者の獲得に熱心に取り組み、2016年、シュヴァインシュタイガーがユナイテッドに所属していた頃にマンチェスターまで会いに行った。「本当に感銘を受けた」と、バイエルンのレジェンドはニューヨーク・タイムズにセルビア人指揮官について語り、かつてバイエルンで指導を受けた、史上屈指の監督になぞらえた。「とても良い話ができた。彼は多くの点でペップ・グアルディオラを思い出させる。チームにどうプレーさせたいか、そしてプレーのアイデアという点でね」と、シュヴァインシュタイガーはパウノヴィッチを評した。

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パウノヴィッチは2019年末までシカゴに在籍し、その後はイングランドのレディングFC、メキシコのデポルティーボ・グアダラハラとティグレスUANL、スペインのレアル・オビエドで指揮を執った。そして2025年10月末、2026年ワールドカップ予選敗退がほぼ避けられない状況で、かつての名司令塔ドラガン・ストイコビッチからセルビア代表を引き継いだ。

Getty Images

パウノヴィッチの初陣となったイングランド戦での予想された0-2の敗戦により、ワールドカップ出場の夢はついえた。プレーオフ圏の2位にいたアルバニアには、届かないことが確定した。新監督に課された使命は、再び主要大会への出場権を獲得できる、若くて競争力のあるチームをつくることだった。

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ただ、ここまでの結果は決してパウノヴィッチの味方をしていない。10試合で挙げた勝利は、ラトビアとサウジアラビアに対する、いずれも接戦の末の2-1の2勝だけ。残る8試合はすべて敗れ、これまでのネーションズリーグ4試合も全敗している。

特にドイツやオランダのような相手には、それも予想されたことだったと、パウノヴィッチは10月初めにミュンヘンでドイツ代表に0-2で敗れた後、強調した。期待外れの結果を受けた記者からの批判的な質問に、彼は「我々は小さな国セルビアだ。システムを確立するには時間がかかる」と怒りをあらわにした。「我々をよく知る人なら誰でも、悪い雰囲気を変えるために取り組んでいると分かっている」。チームを引き継いだ時点で困難な状況にあったことを強調し、こう続けた。「中心選手たちを呼び戻し、才能ある選手を加え、新たなシステムを築いている。だが、それには時間が必要だ」

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パウノヴィッチはセルビアサッカーを再び軌道に乗せられるか

ドイツ戦ではほとんど勝機がなかったセルビアだが、オランダとのホーム＆アウェーでの2試合では、いずれも僅差の1-2で敗れながらも、実際に良い兆しを見せた。強豪ギリシャとの試合でも同様だった。パウノヴィッチは自身の構想のため、元アヤックスのスターで現在はNECナイメヘンに所属する37歳のドゥシャン・タディッチを、2年以上の不在を経て呼び戻した。かつてU-20ワールドカップ優勝をともに経験したミリンコヴィッチ＝サヴィッチも、パウノヴィッチの下で再びセルビア代表としてプレーしている。指揮官はジヴコヴィッチ、マクシモヴィッチ、アレクサンダル・ミトロヴィッチら、ほかの経験豊富な選手も起用している。

ACミランのセンターバック、ストラヒニャ・パヴロヴィッチや、ベシクタシュのストライカー、ドゥシャン・ヴラホヴィッチといった20代半ばの大物選手には、セルビアサッカーの将来を担う役割が期待される。一方でパウノヴィッチは、アレクサンダル・スタンコヴィッチ（21歳、インテル・ミラノ）、ヴァシリエ・コストフ（18歳、レッドスター・ベオグラード）、ミハイロ・ツヴェトコヴィッチ（19歳、RSCアンデルレヒト）といった有望株も、段階的に育てていきたい考えだ。

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金曜日のドイツ代表戦で存在感を示せれば、セルビアでのパウノヴィッチの評価にとってプラスになるだろう。それが実現すれば、ドイツについて前向きに思い出せることもできる。少なくとも、ハノーファーの名が出ない限りは。