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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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その中にはムバッピやフィネシウスも含まれる…レアル・マドリードの6選手、バイエルン・ミュンヘン戦で出場停止の危機

レアル・マドリー 対 ジローナ
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王室チームはすでに複数の選手の欠場に見舞われている

レアル・マドリードは、来週火曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、ホームでのバイエルン・ミュンヘン戦を控え、複雑な規律上の課題に直面している。

UEFAの規定により、この試合で新たなイエローカードを受けた場合、6人の選手がミュンヘンのアリアンツ・アレーナで行われる第2戦に出場停止となる恐れがあり、レアル・マドリードはこの懸念を抱えたまま試合に臨むことになる。

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累積警告により出場停止の危機にある選手には、キリアン・エムバペ、フィニシウス・ジュニオール、オーレリン・チュアミニ、ジュード・ベリンガム、ディーン・ホイセン、アルバロ・カレラスが名を連ねている。

エムバペは、マンチェスター・シティとのラウンド16第2戦で警告を受けた後、チームメイトたちと同様に「危険ゾーン」に加わった。

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビロア監督は、特に怪我で主力選手が欠場している状況下において、この問題を乗り越え、被害を最小限に抑えることを望んでいる。

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