モロッコ代表のアシュラフ・ハキミがフランス・リーグの記録にその名を刻んだ。第9節でパリ・サンジェルマンがル・アーヴルを5-1で下した試合で、彼は得点とアシストを両立させる特別な一夜を過ごし、パリのクラブのユニフォームを着て傑出したパフォーマンスを披露、一連の目を引く数字を打ち立てた。

モロッコ代表のキャプテンの輝きは、3得点を挙げプロキャリア初のハットトリックを達成しただけにとどまらなかった。2つの決定的なアシストも記録し、1試合での攻撃面での関与の合計を5に到達させたのだ。これは、クラブおよびモロッコ代表としてのキャリアで初めて達成した偉業である。

「イレム・ニュース」によれば、ハキミはこの対戦で4つの際立った数字を記録した。1つ目は、パリ・サンジェルマンの全得点に直接関与し、3得点と2アシストという、サイドバックのポジションを務める選手にとっては並外れた成績で、1試合で5つの攻撃関与を記録したことだ。

2つ目の数字は、ル・アーヴルのゴールネットを3度揺らし、プロキャリア初のハットトリックを達成したことである。これは、彼がユニフォームを着てプレーしたクラブでも、モロッコ代表でも、これまで到達したことのない個人的な偉業だ。

さらにハキミは、2019年4月にアルジェリアのユセフ・アタルがニースのユニフォームで同じ偉業を達成して以来、フランス・リーグで3得点を挙げた初の守備的選手となった。

またこのモロッコのスターは、2016年以来モロッコ人選手がこの大会で成し遂げていなかった偉業も取り戻した。彼はソフィアン・ブファルがリールのユニフォームで記録したハットトリック以来、フランス・リーグでハットトリックを達成した初のモロッコ人選手となり、輝かしい実績の記録に新たな一章を加えたのである。