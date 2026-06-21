その並外れた知性を称え…ルーニー「ヤマルは私の心を喜ばせてくれる」

わずか45分でスペインのラミン・ヤマルが先制点。本日日曜のサウジアラビア戦（4-0）でチームを解き放った。 この得点は、開幕戦のカーボベルデ戦でスコアレスドローとなったチームの重圧を解いた。

バルセロナの若き星はサッカー界から広く称賛され、マンチェスター・ユナイテッドとイングランドのレジェンド、ウェイン・ルーニーも絶賛した。ルーニーは「ラミン・ヤマルが大好きだ。彼は私の心を喜ばせてくれる。並外れたサッカーの知性を備え、それは教えられないものだ」と語った。

ルーニーは「彼がスペインにもたらすのは自信だ。16歳で欧州選手権を制したように、チームを勝たせる力がある」と続けた。

同紙によると、2年前に欧州選手権制した際のヤマルより、現在のほうが完成度が高いという。

「彼は今、成熟し18歳になってさらに成長した。チームにワールドカップを制覇できるという自信と確信を与えている」と結んだ。

第1戦のカーボベルデ戦では後半20分に出場したが、0-0の引き分けに終わりチームを救えなかった。

第2戦のサウジアラビア戦では先発し先制点を奪ったが、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は怪我明けの彼を前半のみで交代させた。

スペインは来週土曜未明、グループリーグ最終戦でウルグアイと対戦する。