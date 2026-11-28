ロナウドは、チームがサウジリーグで少なくとも1点を奪った試合が100試合連続に達したことを受け、自身のSNSアカウントでメッセージを発信した。長期間にわたる攻撃面での継続性を示す偉業である。
この記録が達成されたのは、リーグ第13節のアル・ハズム戦で、アル・ナスルが1-0の勝利を収めた試合だった。チームは連続得点記録に新たな1試合を加え、途切れることなく継続。これで100試合連続でゴールを記録したことになる。
アル・ハズム戦には、ロナウドが同じポルトガル人のジョアン・フェリックスとともに先発出場した。さらにサム・コスタも先発に名を連ね、決勝点となる唯一のゴールを挙げてアル・ナスルに新たな勝利をもたらす決定的な役割を果たした。コスタは、この注目すべき偉業が完成した一戦のスコアシートに名を刻んでいる。
ロナウドの記録への祝福は、試合結果と切り離されたものではなかった。アル・ナスルの主将は、チームが手にした勝利とリーグ戦100試合連続得点の達成を結びつけ、今回の成果は1人の選手や特定の試合に結びつく単なる数字ではなく、祝うに値するチーム全体の成功だとの考えを示した。
ポルトガルのスターは自身のアカウントに「素晴らしい勝利、そしてリーグ戦100試合連続でチームが得点。この偉業の一員であることを誇りに思う」と投稿。アル・ナスルが成し遂げたことへの誇りとともに、この歴史的な数字に到達するうえでチーム全員が果たした貢献を強調したいという思いがにじむメッセージとなった。
今回の偉業により、アル・ナスルの連続得点記録は、サウジリーグにおけるクラブの歩みの中で特別な位置を占めることになった。チームは100試合連続でネットを揺らし続け、アル・ハズム戦の勝利がこの記録の完成の舞台となった。そしてロナウドは、自らもその一員であることに誇りを示し、この偉業を祝福している。