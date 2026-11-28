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アル・ナスルにとって、ゴールはもはや試合を決めるための手段にとどまらない。チームはサウジリーグで100試合連続得点という類まれな記録を打ち立て、この歴史的な数字をクリスティアーノ・ロナウドが祝福した。ロナウドは、チームの攻撃面での継続性とコンスタントにネットを揺らす力を示すこの集団としての偉業に貢献できたことへの誇りを口にしている。

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ロナウドは、チームがサウジリーグで少なくとも1点を奪った試合が100試合連続に達したことを受け、自身のSNSアカウントでメッセージを発信した。長期間にわたる攻撃面での継続性を示す偉業である。

この記録が達成されたのは、リーグ第13節のアル・ハズム戦で、アル・ナスルが1-0の勝利を収めた試合だった。チームは連続得点記録に新たな1試合を加え、途切れることなく継続。これで100試合連続でゴールを記録したことになる。

アル・ハズム戦には、ロナウドが同じポルトガル人のジョアン・フェリックスとともに先発出場した。さらにサム・コスタも先発に名を連ね、決勝点となる唯一のゴールを挙げてアル・ナスルに新たな勝利をもたらす決定的な役割を果たした。コスタは、この注目すべき偉業が完成した一戦のスコアシートに名を刻んでいる。

ロナウドの記録への祝福は、試合結果と切り離されたものではなかった。アル・ナスルの主将は、チームが手にした勝利とリーグ戦100試合連続得点の達成を結びつけ、今回の成果は1人の選手や特定の試合に結びつく単なる数字ではなく、祝うに値するチーム全体の成功だとの考えを示した。

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ポルトガルのスターは自身のアカウントに「素晴らしい勝利、そしてリーグ戦100試合連続でチームが得点。この偉業の一員であることを誇りに思う」と投稿。アル・ナスルが成し遂げたことへの誇りとともに、この歴史的な数字に到達するうえでチーム全員が果たした貢献を強調したいという思いがにじむメッセージとなった。

今回の偉業により、アル・ナスルの連続得点記録は、サウジリーグにおけるクラブの歩みの中で特別な位置を占めることになった。チームは100試合連続でネットを揺らし続け、アル・ハズム戦の勝利がこの記録の完成の舞台となった。そしてロナウドは、自らもその一員であることに誇りを示し、この偉業を祝福している。