「そのワールドカップのスターはアヤックスでも実力者だったが、相応の評価は一度も受けなかった」

イブラヒム・アフェライは、ヌサイール・マズラウィが常に実力通りの評価を受けてきたわけではないと語る。NOSのワールドカップ・スコットランド対モロッコ戦（0-1）分析で述べた。アヤックス時代、彼は他の選手に隠れてプレーしていた。

「マズラウィは本当に素晴らしい。彼がどうやって成長したのか」とケネス・ペレスが語った。マズラウィはブラジルとの初戦に続き、モロッコ代表の先発メンバーに入った。

「ケネス、彼には本来受けるべき評価がほとんど与えられてこなかった点には、君も同意してくれるよね？」とアフェレイが問いかける。「アヤックス時代も彼はすでに実力者だった。そして今、マンチェスター・ユナイテッドでは非常に高く評価されている。」

進行役のショールト・ファン・ラムスホルストは「アヤックスでも称賛されていた」と指摘したが、アフェレイは「フレンキーやタディッチがいたから影が薄かった。それでも彼は良かった」と反論した。

それでもアフェレイは、ここ数年でマズラウィが遂げた成長に感銘を受けている。「彼の監督であるマイケル・キャリックが彼についてどう語っているかを聞けば……それに、ピッチでのパフォーマンスを見れば一目瞭然だ。」

「アヤックスのユースでコーチをしていた頃、彼はA1で13番か14番だった。重要な試合でなければ途中出場していた。そんな選手がここまで伸びたのは本当に素晴らしい」とペレスも続けた。 左サイドバックは本来彼のポジションではないが、その役割を見事にこなしている。」

モロッコはスコットランドに勝ち、すでにノックアウトステージ進出を決めた。最終戦でハイチに勝てばグループ首位通過も可能だ。