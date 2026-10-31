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リヴァプールの主将フィルジル・ファン・ダイクが、アンフィールドで進む戦術の変化について語り、チームメートにアンドニ・イラオラのハイリスク・ハイリターンな哲学を全面的に受け入れるよう求めた。オランダ人DFは、前体制の辛抱強いスタイルから、より積極的にプレスをかけるスタイルへと移行する中で、チームが自信を深めていると考えている。

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アンフィールドの新たなスタイルを受け入れる

イラオラ監督の就任により、リヴァプールは絶え間なくハイプレスを仕掛ける戦い方に回帰し、マージーサイドで大きな戦術転換が起きている。その積極的な変化はすでに成果を生んでおり、直近のカラバオカップではチェルシーとのPK戦を制して5連勝を飾った。

この戦術への適応は、選手たちに慣れたプレーの枠を超えることを求めている。チームを危険にさらしかねない重要な判断を、一瞬で下さなければならない。例えば、ファン・ダイクは相手にプレッシャーをかけるため頻繁に敵陣深くまで前進し、右サイドバックのロナルド・アラウホは脅威を抑えるため日常的に内側へ絞る。

この大胆な布陣は混乱を招く可能性もあるが、バスク出身の指揮官の手法に対するチームの信頼は高まっている。

「思い切って仕掛けなければならない」

これほど高い位置にラインを設定するには、並外れた集中力が求められる。ファン・ダイクは「どのチームとの対戦でも難しさがあると思う。僕たちが高い位置でボールを奪おうとしていると分かれば、相手は僕たちを対応の難しいスペースへ引き込もうとする。だから試合の流れを読まなければならない」と説明した。

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かつてのチームメイトであるジョーダン・ヘンダーソンが、守備陣を持ち場から引き出すことで、まさにこのシステムを突こうとした例も挙げた。「例えば、ヘンドは僕たちの誰かを引き出して背後にスペースをつくろうと、低い位置まで下がった。そうなると、ついていくのか、いかないのかを考えなければならない。試合を読むことも重要なんだ」と続けた。「でも、特にここでは、立ち上がりから思い切って仕掛け、リスクを取らなければならない。高い位置でボールを奪えば、観客も盛り上がるのが分かる。その熱気が90分間を通じて助けになるんだ」

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「今は誰もが1対1で勝負する傾向にある。だから、自分たちがどうするかを考えなければならない。縦に運んでセカンドボールを狙うのか、それとも相手の間を通していくのか。そこでリスクと見返りを天秤にかけなければならない」

最終的には、プレーで結果を出す責任は選手にあると考えている。「適応できなければならないし、それも僕たちの仕事の一部だ。監督はもちろんプランを示せる。でも、それを実行して試合に勝つ責任は僕たち選手にある。もちろん監督やスタッフの助けもあるけれど、ピッチ上で最も大きな影響を与えるのは僕たちなんだ」

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クロップ時代を超えて

イラオラ監督は、アルネ・スロット体制下で薄れた激しいプレーを取り戻すために招聘された。ただし、この新たなスタイルはユルゲン・クロップ時代をそのまま再現するものではない。

ファン・ダイクは「時代も状況も違うと思う。ユルゲンの下では、横にスライドしながら何度もプレスをかけ、相手を片側に追い込もうとしていた。でも、サッカーは変わった」と付け加えた。「だからやり方は違う。でも、何度もスプリントして走り、できるだけ早くボールを奪い返そうとする点は変わらない」

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「それに、もう少し縦に速く攻める必要もある。それが高い位置でボールを奪うことにもつながる。適切なバランスを見つけなければならない。僕たちにはプレスをかいくぐってつなぐこともできると思うけれど、縦に運ぶこともできるし、ホームでは時にそうする必要がある」

最後にこう語った。「混乱をつくり出し、セカンドボールを争い、競り合わなければならない。それは僕たちがまだ学んでいることなんだ」

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アンフィールドで迎える最大の試練

イラオラ監督が構築中のシステムは日曜日、王者アーセナルをアンフィールドに迎え、最大の試練に直面する。アーセナルには、リヴァプールのハイプレスが必然的に背後に残すスペースを突くために必要な攻撃力がある。

5連勝の勢いに乗るリヴァプールは、積極的な戦い方を曲げない。王者を相手に、この混沌としたリスクの大きいゲームプランを実行して結果を出せれば、戦術面での進化が大きく証明されることになる。