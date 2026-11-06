「そのプロジェクトは彼にとって後退になる」トロイ・ディーニー、フォラリン・バログンに1月のマンチェスター・ユナイテッド移籍を断るよう促す

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トロイ・ディーニーはモナコのFWフォラリン・バログンに対し、1月のマンチェスター・ユナイテッド移籍を断るよう促した。オールド・トラフォードでのプロジェクトは、バログンにとって後退につながると警告している。ベンヤミン・シェシュコが2027年まで離脱するため、ユナイテッドは新たなFWを獲得する見込みだ。しかし、元ワトフォードFWのディーニーは、ユナイテッドが過去10年間、ストライカーの成功に必要なサポートをしてこなかったと主張している。

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マンチェスター・ユナイテッド、1月のバログン獲得に関心

マンチェスター・ユナイテッドは、シェシュコがすねの問題で2027年まで離脱するため、1月に新たなストライカーの獲得に動くとみられている。ユナイテッドは今週、バログンの獲得が取り沙汰されており、モナコは25歳の同選手の売却を望んでいる。

バログンはワールドカップでアメリカ代表として4試合に出場し、3得点を挙げる活躍を見せた。モナコでは95試合で31得点を記録している。元アーセナルのストライカーは、4000万ポンドの移籍金で合意に達し、エヴァートンへの加入に近づいていた。しかし、メディカルチェックで懸念が生じ、移籍期限最終日に破談となった。

ディーニー氏、マンチェスター・ユナイテッド移籍は「うまくいかない」

しかし、ディーニー氏は移籍市場が再開した際、バログンは別の移籍先を探すべきだと考えている。元ワトフォードのストライカーは、オールド・トラッフォードへの移籍の可能性について率直に語った。「いや、いや、いや。マンチェスター・ユナイテッドにとっても、フロー・バログン本人にとっても良くない」とディーニー氏はCBSスポーツに語った。

「うまくいかない。過去10年間、マンチェスター・ユナイテッドには加入して活躍したストライカーの実績がない。そうするためのサポート体制も整っていない」。ディーニー氏は、その実績がバログンへの警告になるはずだと考えている。

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ディーニー氏、実現しなかったバログンのエヴァートン移籍を支持

ディーニー氏は、実現しなかったエヴァートンへの移籍の方がバログンにははるかに合っていたと感じており、エヴァートンがストライカーのために作り出すチャンスを指摘した。「実際、エヴァートンへの移籍は理にかなっていると思っていた。つまり、エヴァートンは良い場面を作り出しているということだ。今の［ティエルノ］・バリーを見れば、自分にとって最良のチャンスを作れておらず、何度も外している。

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「バログンはシーズン序盤に素晴らしい調子で、素晴らしいワールドカップを終えた後、チャンピオンズリーグでも多くのゴールを決めた。マンチェスター・ユナイテッドのプロジェクトは、彼を後退させると思う」

バログンの今後は？

バログンは先月、プレミアリーグ復帰の可能性を否定せず、talkSPORTにこう語った。「ええ、可能性はあります。ワールドカップ後に見てきたように、サッカーには紆余曲折があります。移籍に近づきましたが、実現しませんでした。それでも、間違いなく選択肢の一つです」

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モナコが売却による収入を得る用意をしている中、バログンは1月の移籍市場が開くまでに、自身の将来について大きな決断を迫られる。