共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドのGKセンネ・ラメンスは、ブリュッセルで行われたイタリア戦の終盤にフランチェスコ・ピオ・エスポジトのPKを阻止し、ベルギーの4-1の勝利を決定づけた喜びを語った。逆転勝利を収めたマルク・ファン・ボメル率いるベルギーは、グループA1の2位としてネーションズリーグ準々決勝に進出。一方、アウェーのイタリアは敗退した。

広告

GKの好守がブリュッセルでの圧倒的な逆転劇を締めくくる

ラメンスは終盤、ピオ・エスポジトのPKを右に低く飛んで防ぎ、ファン・ボメル率いるチームの3点差を守った。この試合は、昨年11月にリヒテンシュタインを7-0で下したワールドカップ予選でデビューして以来、同GKにとって8試合目のA代表出場であり、2026年のリーグAでは5試合目の出場となった。この勝利でベルギーはベスト8に進出。トルコに2-1で勝利したグループA1首位のフランスに次ぐ形での突破となった。

GKがベルギーの冷静な対応を称賛

7分、リッカルド・カラフィオーリのクロスからニッコロ・ピジッリが放ったシュートをラメンスが防いだが、11分にはエスポジトがA代表15試合で10得点目となるゴールを決め、イタリアが先制した。しかし、ブライトンのDFマキシム・デ・カイペルがすぐさまゴール前約5.5メートルから同点弾を決めると、21分にはネイサン・ンゴイがこぼれ球を押し込み、代表初ゴールを記録。さらに5分後、ジェレミー・ドクがケヴィン・デ・ブライネのパスを受け、複数のDFをかわしてマンチェスター・シティの同僚ジャンルイジ・ドンナルンマの脇を抜くシュートを決めた。

試合後、ラメンスは『VTM』 の取材に応じ、チームの落ち着きを称えた。「すでに4-1だったとしても、PKを止めるのはいつだってうれしい。4-2よりも、そのスコアのほうがいい。相手は力強く入り、うまくプレスをかけて得点したが、僕たちは慌てなかった。自分たちの強みは分かっている。3得点を挙げ、さらに多くのチャンスをつくった。最終的に素晴らしい結果になった」

容赦ないカウンター攻撃が疲れの見えるアウェーチームを圧倒

ドンナルンマは至近距離からのデ・ブライネのシュートを2度阻止。一方、ベルギーの司令塔はユーリ・ティーレマンスのパスから放ったシュートを枠外に外し、シャルル・デ・ケテラーレのヘディングシュートはゴールの枠をたたいた。残り10分、ベルギーはドクとデ・ブライネによるカウンターからACミランのウインガー、ディエゴ・モレイラの代表初ゴールをお膳立て。その後、ラメンスがエスポジトのPKを防いだ。3日前にはフランスを3-1で破っていたものの、ロベルト・マンチーニ率いるイタリアは3位で終えた。ただし、自動降格は免れている。

広告 広告

代表から戻るGKをアンフィールド遠征が待ち受ける

ベルギーは3月のネーションズリーグ準々決勝を見据えることができる一方、ラメンスはまず、マンチェスター・ユナイテッドでのプレミアリーグ残留争いに目を向けなければならない。マンチェスター・ユナイテッドは現在18位。今週末にはライバルのリヴァプールと対戦するため、敵地アンフィールドへ乗り込む。この一戦は、新たに就任したマウリシオ・ポチェッティーノ監督にとって、マンチェスター・ユナイテッドでの初陣にもなる。