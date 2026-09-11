この事実を明かしたのは、ボルシア・ドルトムントで長年にわたり Geschäftsführerを務め、現在はクラブ会長を務める人物だ。Skyの番組『Meine Geschichte』（放送は金曜23時15分）で、2025年について次のように語った。「実際に起きたこと、つまり一つや二つではない陰謀が私に対しても向けられていたことを踏まえると、あの年は私にとって厳しい1年だった。20年間で最も厳しい年だった」

なぜそうだったのかと問われると、ヴァツケはこう説明した。「ある特定の人たちが、私が会長になるのを何としても阻止しようとしていたからだ！ （…） しかもそれがBVBで、20年もやってきた後に起きた。だから本当に心を痛めた。だからこそ厳しかった。（…） 私は決して独裁者ではなかった」

背景にあるのは、昨年の晩夏にボルシア・ドルトムントで激化した権力闘争だ。ヴァツケは2025年10月に長年務めたGeschäftsführerの職を退き、その4週間後の選挙では次期会長候補と見なされていた。ところが、事前の取り決めに反して暫定トップのラインホルト・ルノウ（73）が、自身も立候補する意向を突如表明。これを受けて短期間ながら、かなり激しい泥仕合が繰り広げられた。最終的にルノウは撤退した。

だがヴァツケは、一連の出来事によって大きな打撃を受け、自身の言葉によれば、11月25日の会員総会での選出直前になっても、すべてを投げ出すことを考えていたという。「本当は心の中で全部がこう叫んでいた。『お前らだけで勝手にやればいい！』（…） でも私はそんなふうには育てられていない。今言ったようなことが、バックステージから壇上へ向かう間に頭をよぎっていた」

それでも最終的には、演壇へ向かう途中で、やはり立候補すべきだという確信が勝った。「憤りの度合いは、一歩進むごとに責任の度合いへと譲っていった」とヴァツケは語った。

Getty Images

ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケはいつからBVBで働いていた？

最終的に彼は59％の票を得て選出された。予想外に低い結果であり、本人も後に認めたように、自身の期待にも届かないものだった。

ヴァツケは2005年から2025年まで、シュヴァルツゲルベンでGeschäftsführerを務めた。クラブを深刻な経済危機から立て直し、その後はクラブ史の中でも最も成功した時期の一つを決定的に形作った。ヴァツケはそのほか、DFBのリーグ会長であり、DFBの第一副会長でもある。