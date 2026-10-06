シュポルト・ビルトによると、クラブ首脳陣の間では、2027年で満了するデュッセルドルフの同企業との契約を延長しない方向へ、最初の傾向が出ているという。決別の可能性がある主な理由の一つは、自クラブのファンとの関係だとされる。そのファンに対し、最近になって代表取締役会長へ昇格したカールステン・クラマーは、数カ月にわたって訴えかけている。

2024年の契約締結は、ドルトムントのサポーターの間で怒りの波を引き起こしていた。当時のブンデスリーガ開幕ホームゲーム、アイントラハト・フランクフルト戦では、「黄色い壁」にプラカードや横断幕が掲げられ、そこでは明確な姿勢が示されていた。中には「Kohle first, Werte second」と書かれたものもあった。さらに、ジグナル・イドゥナ・パルクの前には段ボール製の戦車模型も置かれた。抗議の主旨はこうだ。この企業は兵器も製造しており、平和ではなく戦争で金を稼いでいる、というものだった。

さらに、2年前の会員総会では壊滅的な結果も出ていた。参加した855人の会員のうち65％が、このスポンサー契約に反対票を投じた。ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケはその後、これを「明確なシグナル」と表現した一方で、20万人を超える会員全体の意見を聞きたいとも付け加えた。「ただ、全体評価においては、これが我々の会員の0.25％であることも、私自身として評価しなければならない。私は民主主義者であり、昨日の結果を受け入れる。これは最初の संकेतだった」。もっとも、この結果にクラブへの拘束力はなかった。

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巨額！ ラインメタルはBVBにいくら支払っているのか

とはいえ、財政面で見れば、このパートナーシップの終了はBVBにとって確かに痛手となる。ラインメタルからボルシアには年間最大1000万ユーロが支払われているとみられる。一方で、ドルトムント側にこうした疑念があるにもかかわらず、同企業自身にはこのパートナーシップを終了する意向はない。

「我々はこのパートナーシップに満足しており、成功だと評価している。これは、テクノロジー企業として、また魅力的な雇用主としての我々の認知向上を支えている。社員の間でもこのパートナーシップは大きな熱意をもって受け止められており、従業員向けの施策も好評だ」と、ラインメタルはシュポルト・ビルトの問い合わせに対して伝えた。さらに、公式ファンクラブが設立され、ウクライナの子どもたちのためのサッカーキャンプも開催されたという。「また、安全保障と防衛力ある民主主義をめぐる社会的対話も始まっている。我々はこの対話を長期的な課題と捉えており、今後も積極的に関わっていく」と続けている。

ラインメタルは、「2027年以降の延長と、将来的な我々の関与の可能な規模については」BVBと共同で判断したいと表明した。協議の時期はまだ決まっていないという。「今はまず、進行中のパートナーシップを成功裏にさらに発展させていくことが最優先だ。」