『シュポルト・ビルト』によると、クラブ首脳陣の間では、2027年に契約満了を迎えるデュッセルドルフの企業との契約を延長しない方向性が初期段階として出ているという。関係解消の可能性における主な理由の一つは、自分たちのファンとの関係だとされる。最近になって経営陣議長に昇格したカールステン・クラマーは、そのファンに対してここ数カ月にわたり訴えかけている。

2024年にこの契約がまとまった際には、ドルトムントのサポーターの間で怒りの波が広がっていた。 当時のブンデスリーガ開幕ホームゲーム、アイントラハト・フランクフルト戦では、「イエローウォール」にプラカードや横断幕が掲げられ、そこには明確な姿勢が示されていた。その中には「金 first、価値 second」という文言もあった。さらに、ジグナル・イドゥナ・パルク前には段ボール製の戦車模型も置かれていた。抗議の趣旨はこうだ。この企業は兵器も製造しており、平和ではなく戦争で金を稼いでいる、というものだった。

さらに、2年前の会員総会では壊滅的な結果にもなっていた。参加した855人の会員のうち65パーセントがこのスポンサー契約に反対票を投じた。 ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケはその後、これを「明確なシグナル」と表現した一方で、20万人を超える会員全体の意見も聞きたいと条件を付けた。「ただ、全体評価としては、これは会員全体の0.25パーセントだということも自分として評価しなければならない。私は民主主義者だし、昨日の結果を受け入れる。これは最初の一つのサインだった」。いずれにせよ、この結果にクラブを拘束する効力はなかった。

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巨額！ ラインメタルはBVBにいくら支払っているのか

ただ、財政面から見れば、このパートナーシップの終了はBVBにとって確かに痛手となる。ラインメタルからボルシアには、年間最大1000万ユーロが支払われるとみられている。もっとも、そうしたドルトムント側の疑念があるにもかかわらず、企業側にはパートナーシップを終わらせる意思はない。

「我々はこのパートナーシップに満足しており、成功だと評価している。これはテクノロジー企業として、また魅力的な雇用主としての我々の認知度を支えている。社員の間でもこのパートナーシップは大きな熱狂をもって受け止められており、従業員向けの取り組みも好意的に利用されている」と、ラインメタルは『シュポルト・ビルト』の問い合わせに対して回答した。さらに、公式ファンクラブが設立され、ウクライナの子どもたちを対象としたサッカーキャンプも開催されたという。「また、安全保障と防衛力ある民主主義をめぐる、目指していた社会的対話も動き始めている。この対話を我々は長期的な課題と理解しており、今後も積極的に伴走していく」と続けている。

ラインメタルは、「2027年以降の延長および今後の関与の可能な規模について」はBVBと共同で決定したいと発表した。協議の時期はまだ決まっていないという。「我々にとって今、最優先なのは進行中のパートナーシップを引き続き成功裏に形作っていくことだ」