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サイード・エル・マラが再びドイツ代表に選出される一方、兄のマレクは先日、ブンデスリーガ初ゴールを記録した。ユルゲン・クロップ代表監督の心も動かした、兄弟の物語だ。

今回のSkyのインタビューで、招集を伝えるクロップからの電話について聞かれたエル・マラは、こう明かした。「また選ばれたと伝えてくれて、そのあと大抵、ほかの話題が一つか二つ続きます。今回は、兄が途中出場してゴールを決めたことをうれしく思った、と言ってくれました。僕たちが一緒に喜んでいた姿を見て、うれしかったそうです」

20歳のサイードより1年半弱年上のマレク・エル・マラは、先週末に1.FCケルンでブンデスリーガデビューを果たした。ウニオン・ベルリンとのアウェー戦では、途中出場の直後に重要なゴールを決め、試合を1-1の引き分けに持ち込んだ。この特別な家族の出来事に対するクロップの言葉について、すでにケルンの主力となっているサイード・エル・マラは「うれしいことですし、当たり前のことではありません」と語った。

サイード・エル・マラ、クロップの言葉をすぐに兄マレクへ

「すぐにマレクに話しました。兄もとても喜んでいました」と、攻撃的な選手はクロップの言葉をすぐに兄へ伝えたことを明かした。エル・マラは約1年前の2025年11月、当時の代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによって初めてドイツA代表に招集されたが、その際は出場しなかった。ケルンに所属するエル・マラはワールドカップも逃したが、ワールドカップ後最初の国際試合では、同大会での不振を受けてナーゲルスマンの後任となったクロップが招集した44人の大規模なメンバーのうち、後半に招集された組に名を連ねた。

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10月初めのセルビア戦での2-0の勝利では、後半開始から途中出場して代表デビューを果たした。ギリシャ戦の0-0の引き分けでもクロップはエル・マラを途中投入し、今回、ドリブルを得意とする同選手を、自身2度目となる24人に大幅に絞った招集メンバーにも選んだ。

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エル・マラ兄弟は2025年、3部のヴィクトリア・ケルンからそろって1.FCケルンに移籍した。サイードがすぐにブンデスリーガのトップチームで重要な存在となった一方、マレクはそれまで主にレギオナルリーガ・ヴェストのBチームでプレーしていた。そこでの好パフォーマンスにより、21歳のセンターフォワードはトップチームでの初出場を勝ち取った。ウニオンとのリーグ戦に先立つ公式戦2試合でも、すでにケルンのメンバーに入っていた。

Getty Images

エル・マラ一家にとって特別な日曜日

マレク・エル・マラのゴールも生まれた、ベルリンでの特別な先週の日曜日を終え、両親は「とても、とても誇らしそうだった」とサイードは明かした。「翌日、FaceTimeで話したとき、母は声が出なくなっていました。スタジアムでは泣いていたんじゃないかと思います」。アルテ・フェルステライのスタンドにいた家族は「ピッチにいた僕の10倍は喜んでいたと思います」と語った。

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サイード・エル・マラは今季、ここまで全公式戦でケルンの9試合に出場し、4ゴールを記録している。夏には長く続いた移籍の憶測の末、同クラブと2031年までの新契約を結んだ。2026-27シーズンはゴールに加え、すでに1アシストも記録している。