昇格組シャルケ04の監査役アクセル・ヘファーはそのため、ブンデスリーガを自身の見方では再びより刺激的で、より均衡の取れたものにするための提案を持ち出した。

「私の息子は13年の人生で、一度しか別の王者を経験していない。いつかは退屈になる」と、ヘファーはBildのインタビューで語った。「バイエルンにとっても、試合方式について考えることには大きな関心があるべきだと思う。毎年チャンピオンズリーグに出場できる一方で、リーグにももう少し緊張感が生まれるようにするためだ」

シャルケ幹部ヘファー、ブンデスリーガの別の試合方式を希望

記録的王者の圧倒的な支配は「サッカーという商品」に害を及ぼす。だからこそ、これまでのリーグ方式を変え、再び大会にもっと緊張感をもたらすことを考えなければならないと、ヘファーは述べた。

同じくこの対談に参加していたバイエルン会長ヘルベルト・ハイナーは、しかしこれに断固として反対した。ヘファーがプレーオフ制を意味しているのだとすれば、自身はそれに賛成しないという。「34試合を終えて首位に立っている者が、ドイツ王者になるべきだ」。例としてハイナーは、バイエルンがレギュラーシーズン最高のチームでありながら、プレーオフでアルバ・ベルリンにタイトルを失った昨季のバスケットボール・ブンデスリーガを挙げた。

同時にハイナーは、実際以上にブンデスリーガを悪く見せることにも警鐘を鳴らした。「2年前にはレバークーゼンが優勝したし、国際大会出場枠争いや残留争いも常に接戦だ」

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バイエルンの支配：ハイナーとヘファーが1点で一致

これに対してヘファーは反論し、自身にとっては別の尺度が決定的だと明確にした。「ハイナーさん、あなたの話を聞いていると、この点で私たちは根本的に異なる見方をしているのだと思います。私たちは人々を熱狂させることを旗印にしている。それが私たちの最上位の信条です」。熱狂は、本来まだ確かなものではない何かを達成したときに生まれるものだという。

最後にハイナーは、1点についてヘファーに同意した。「あなたの言う通りです。そこには私たちの矛盾があります。私は毎年優勝したいのです！」

土曜日、FCシャルケ04とFCバイエルンがブンデスリーガで対戦する（キックオフは18時30分）。