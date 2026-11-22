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コモのセスク・ファブレガス監督が、ニコ・パスを不当な期待から守るため、アルゼンチン代表にリオネル・メッシの象徴的な背番号10を永久欠番にするよう求めた。スペイン人指揮官は、史上最高の選手とも評されるメッシの後を継ぐという重圧を背負わずに成長できる環境が、若き司令塔には必要だと考えている。

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次世代を守るために

パスの台頭を受け、 アルゼンチン代表の名高い背番号10の行方 をめぐる議論が活発になっている。メッシがいずれ代表を去った後、 コモの若き才能を後継者の有力候補と見る声 は多い。しかし、ファブレガス監督はその考えに断固反対している。メッシへの敬意を示し、若き教え子の精神面を守るためにも、背番号10は永久欠番にすべきだという。成長途上の選手に歴史的な重圧を負わせれば、長期的な成長を妨げかねないと考えている。

レアル・マドリーから加入後、セリエAで印象的なプレーを見せている20歳のパスについて、ファブレガス監督は注目が過度な負担にならないよう望んでいる。その発言には、過去に多くの若手選手を苦しめてきた「新たなメッシ」というレッテルを避けたい思いが表れている。『TUTTOmercatoWEB』によると、かつてアーセナルとバルセロナでプレーした同監督は「彼をそっとしておいてほしい。背番号10はメッシのもの。それで終わりだ。永久欠番にしなければならない」と強調した。

代表活動による疲労への対応

ファブレガス監督は、背番号が持つ象徴的な重みだけでなく、代表活動が選手たちの身体に与える負担にも言及した。国を代表してプレーすることは選手のキャリアにとって重要な一歩だが、クラブに戻ってからは慎重な管理が必要だという。パスが初めてアルゼンチン代表に招集された後、パルマとのリーグ戦で疲労した様子を見せ、身体的に苦しんでいたことを振り返った。

ファブレガス監督は「そうだ、代表に行くことは彼らの助けになる。ルーカス（ダ・クーニャ）はそれほど若くはなく、25歳だが、急速に飛躍した。最初は少し苦労する。ニコが初めて代表に行ったときのことを覚えている。戻ってきてパルマ戦に出たが、へとへとだった。得点したにもかかわらず、ピッチ上では歩いていた。いつもの彼ではないと分かった。今では彼らも、よりうまく自分自身を管理している」と語った。

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台頭する選手たちへの対応

指揮官はダ・クーニャの成長や、ペローネら他の選手の負担についても語った。ダ・クーニャの急速な台頭はファブレガス監督にとっても驚きで、選手は最近、フランスのレジェンドたちから高い評価を受けた。世界各地での代表活動から戻る選手たちは、試合に向けたコンディションも、代表での経験による気持ちの高まりもそれぞれ異なる。ファブレガス監督は、その対応に取り組んでいる。

監督はさらに「ルーカスがこれほど多くプレーするとは思っていなかった。彼にとってはすべてが初めてだ。ジダンが君についてこう言い、君はフランス代表の背番号6だ。幸い、今回は日曜日にプレーして休むことができた。ペローネは2アシストを記録し、初めて90分間プレーして戻ってくる。これも初めてのことだ。私たちはこうした状況を理解し、管理しなければならない」と付け加えた。

コモの今後

コモがセリエAでの今後の戦いに備える中、中心となる若手選手たちの成長を持続させることが引き続き重要となる。クラブは技術に優れた選手に多額の投資をしており、ファブレガス監督は個々の可能性をチームとしての結果につなげる役割を担う。パスのような選手がメッシと比較されるのは避けられないが、クラブは若手が浮き足立たず、目の前の課題に集中できるよう、あらゆる手を尽くしている。ファブレガス監督が最終的に重視しているのは、指導における人間的な側面だ。どれほど才能に恵まれた選手でも、周囲の雑音によって道を踏み外しかねないと認識している。