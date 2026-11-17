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オランダとの一戦に圧勝した後、ユルゲン・クロップ監督は、ドイツ代表を鮮やかな勝利に導いた戦術上の工夫を明かした。

「今日はまったく違う形で激しい試合だった。それは見て分かったはずだ。両チームとも高い位置からプレスをかけたかった。だが、互いにそうはさせず、相手の頭上を越すようにボールを蹴った。私たちもシンプルにプレーしようとした。ただ、素早く展開できるときは、後方からつないで攻めたかった」と、代表監督は試合後、チームの 5-0（前半1-0）の勝利 について説明した。

その点で「焦ってはいけない」という。動きを練習できたのは、わずか「2回のトレーニング」だったからだ。「それでハイプレスを受けながら完璧にビルドアップする？ それはやらなくてもいいと思った。2週間の時間ができたときに、いつか取り組めばいい」とクロップ監督は語った。

代わりにドイツ代表は、ボールを持った際にやや現実的な戦い方を選んだという。「私たちはカイ（ハヴァーツ）にロングボールを送り、セカンドボールを狙おうとした。オランダも同じプランで、（コーディ・）ガクポにボールを送っていた」とクロップ監督は説明。一方、オランダがドイツ代表を特に苦しめたのは「ボールが地上にあるときだった。（タイアニ・）ラインデルスがトップ下にいて、（ドニエル・）マレンが2人のセンターバックを引きつけていたからだ。そのときは私たちを走らせた」と振り返った。

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代表監督はさらにこう続けた。「そこで私たちはもっと勇気を持ち、センターバックの1人が前に出て守る必要があった。パヴロ（アレクサンダル・パブロビッチ）とヨー（ヨシュア・キミッヒ）はうまく対応したが、それだけでは足りない。まだスペースが広すぎたからだ。だからヨナ（ヨナタン・ター）かシュロッティ（ニコ・シュロッターベック）のどちらかが、中盤まで出て守らなければならなかった。そこで相手を苦しめた。そして、そのスペースを使って信じられないようなプレーを見せた」

Getty Images

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総じて、代表監督は 選手たちの試合全体を通じたパフォーマンスに大いに満足していた 。「素晴らしいゴール」は「今夜も、これからの数週間、数カ月も」繰り返し見返すという。クロップ監督は代表チームについて「今、とても特別な集団だ」と語り、初秋にはすでに「衝撃を受けるほど好きになっていた」と明かした。

「誰もが笑顔で家に帰り、少なくとも3、4カ月は代表チームに疑問を抱かず、『これは期待できる』と思うだろう」とクロップ監督は付け加えた。チームには「素晴らしいサッカー選手たちと、素晴らしい人柄の持ち主たち」がいるという。「選手たちは今も自分たち自身を驚かせている」

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オランダ代表に大勝したドイツ代表は、ネーションズリーグの最終節でグループ2の首位を奪い、準々決勝進出を決めた。現時点で対戦相手の候補はベルギー、スペイン、デンマーク、ポルトガル、ノルウェーとなっている。