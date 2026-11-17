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オランダ戦での大勝後、ユルゲン・クロップがドイツ代表の勝利につながった戦術上の工夫を明かした。

「今日はこれまでとはまったく違う形で激しい試合になった。見ての通り、両チームとも高い位置からプレスをかけたがっていた。だが、互いに相手の思い通りにはさせず、頭上を越えるボールを蹴り合った。我々もシンプルにプレーしようとした。ただ、素早く展開できるときには、後方からつないでいきたかった」と、ドイツ代表監督はチームが収めた 5-0（前半1-0）の勝利 後に説明した。

クロップによれば、その点で「考えすぎてはいけない」。動きを練習できる機会は、まだ「2回のトレーニング」しかなかったからだ。「それで、高い位置からのプレスに対して完璧にビルドアップする？ それはやめておこうと思った。2週間の時間があるときに、いずれやればいい」と語った。

代わりにドイツ代表は、ボールを持った際にやや現実的な戦い方を選んだという。「カイ（ハヴァーツ）にロングボールを送り、セカンドボールを狙いたかった。オランダも同じプランで、（コーディ）ガクポにボールを送っていた」とクロップは説明。一方、オランダがドイツ代表を特に苦しめたのは「ボールが地上にあるときだった。ラインデルスがトップ下にいて、マレンが2人のセンターバックを引きつけていた。そうなると、我々は走らされた」と述べた。

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ドイツ代表監督はさらにこう続けた。「そこで我々はもっと勇敢になり、センターバックの1人が前に出て守る必要があった。パブロ（アレクサンダル・パブロヴィッチ）とヨー（ヨシュア・キミッヒ）はうまく対応していたが、それだけでは足りなかった。まだスペースが広すぎたからだ。だからヨナ（ヨナタン・ター）かシュロッティ（ニコ・シュロッターベック）が中盤まで出て守らなければならなかった。そのとき、我々は相手を苦しめた。そして、そのスペースから信じられないようなプレーを生み出した」

Getty Images

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クロップ監督は全体として、 選手たちのパフォーマンス全体に非常に満足していた 。「素晴らしいゴール」は「今夜も、これからの数週間、数カ月も」何度も見返すという。代表チームについて「今は本当に特別な集団だ」と語り、初秋にはすでに「衝撃的なほどほれ込んでいた」と明かした。

「誰もが笑顔で家に帰り、少なくとも3、4カ月は代表チームに疑問を抱くのではなく、『これは期待できる』と思うだろう」とクロップは続けた。チームには「素晴らしいサッカー選手と、素晴らしい人間性の持ち主」がいるとし、「選手たちは今も自分自身を驚かせ続けている」と語った。

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オランダ代表に大勝したドイツ代表は、ネーションズリーグの最終節でグループ2の首位に浮上し、準々決勝進出を決めた。現時点で対戦相手の候補は、ベルギー、スペイン、デンマーク、ポルトガル、ノルウェーとなっている。