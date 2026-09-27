「戦術面では多くの取り組みをしてきたし、僕たちが求めることの多くをバンバはごく自然にこなせる。それが彼の本質にあるからだ」とクロップは日曜夜の一戦を前に、ARDのマイクの前で語り、TSGホッフェンハイムのMFを代表監督としてのホーム初陣で先発に起用した理由を説明した。

「彼はプレッシングのトリガーを引き、素晴らしいフットボーラーで、技術的にも優れている」と、クロップはコンテがトレーニングで残した印象を絶賛。さらに、このデビュー戦の選手が特に際立っており、DFBチーム内でも一線を画している点についてこう続けた。「彼にはボールを奪うメンタリティーもある。それはこのチームにはまだそこまで強く備わっていないものだ。しかも、まさにそれをやれて、なおかつライン間でもうまくプレーできる選手はそう多くない。だから今日はバンバを見てみようということだ」とクロップは述べた。

そもそもコンテの招集自体が大きな驚きだった。彼は夏にカールスルーエSCとSVエルフェアスベルクへの期限付き移籍を経て、本来の所属先であるホッフェンハイムに復帰したばかりで、ブンデスリーガでの出場はまだ11試合しかない。木曜日のオランダ戦（1-1）でのクロップ初陣では、24人の初招集メンバーの中で、コンテはDFB指揮官が試合当日のメンバーから外した選手だった。

バンバセ・コンテは、DFBチームで誰を差し置いて優先されたのか？

それだけに、23歳の彼が今回ギリシャ戦で先発起用されたのはなおさら予想外だった。中盤ではナディエム・アミリやフロリアン・ヴィルツらを差し置いての起用となった。「彼のことを本当にうれしく思うし、本人もすごく喜んでいた。僕なら彼の立場なら緊張するだろうけど、彼はそう見えないね」と、クロップはコンテの初代表戦を前に冗談めかして語った。

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サールブリュッケン生まれのこの選手は、昨季に2.ブンデスリーガのエルフェアスベルクで好パフォーマンスを披露して注目を集め、SVEの昇格にも貢献した。ホッフェンハイムでは、新シーズン最初のリーグ4試合のうち3試合で先発出場。新たに代表入りしたこの選手は、2026/27シーズンここまで全公式戦6試合で3アシストを記録している。