ヒュッターはアイントラハト・フランクフルトが1.FCケルンに1-0で勝利した試合で、ウズンを90分間ベンチに座らせたままにしていた。それまで、この才能豊かな攻撃的選手は常に先発していた。金曜日に言葉を使わずに示した意思に続き、1週間後の今回、ヒュッターはウズンを助けたいだけだと強調しながらも、かなり明確な批判を口にした。

「彼とはこれまで何度もこのことについて話してきた。私は彼を支えたいだけだが、同時に、サッカーには2つの方向があり、チームスポーツなのだと気づかせたい。カンが、自分の能力を発揮できるチームスポーツなのだと早く理解すればするほど、彼は素晴らしいキャリアを築けるだろう。そうでなければ、自らの道を自分で妨げることになるかもしれない」。ヒュッターは土曜夜に行われるSGEのBVBとの難しいアウェー戦を前にした記者会見で、そう語った。

また、アイントラハトの指揮官は、週中の練習に臨むウズンの姿勢にも不満を抱いているようだ。オーストリア人指揮官は、個人の能力ではチーム最高かもしれない選手に対し、こう苦言を呈した。「彼は非常に優れたサッカー選手だ。それについて議論する必要はない。ただ、私は継続性を求めている。彼が持つ能力を、週中の練習でも試合でも示してほしい」

一方、ヒュッターはトルコ代表選手がケルン戦でベンチに座ったことを大きな問題にするつもりはなかった。「彼が出場しなかったのは、たった1試合だ。それがすぐに話題になる。私にはまったく理解できないことだし、ほかの選手たちに対しても公平ではない」

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そして今回、ウズンとケルン戦で控えに回ったほかの選手たちに、明確なメッセージを送った。「誰にでも、再び先発の座を勝ち取るために取り組むことができる。結局のところ、常にパフォーマンスで決まる。ポジション争いが激しくなることも望んでいる」

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アディ・ヒュッターはロビン・コッホについて何を語ったのか？

ヒュッターが苦境にあっては、リーダー格と目される選手にも厳しく接することは、先ごろキャプテンのロビン・コッホも身をもって知った。RBライプツィヒに0-6で大敗した試合では、ヒュッターによると、コッホはハーフタイムに交代で「解放された」という。「リーダーでありキャプテンでもある選手には、もっと違うものを期待している。16失点し、守備のリーダーであるなら、私もどこかで意思を示す。まったく満足できなかった。ロビンにはもっと期待している」

その1週間後、コッホはケルン戦で再び力を証明する機会を与えられ、好プレーを見せた。アイントラハトは今季初めて無失点で試合を終えた。ヒュッターもすぐにその働きを評価した。「この1週間を経て、あのようなパフォーマンスを見せたロビン・コッホを大いに称えたい」と、Skyで語った。「空中戦を制し、ヘディングの競り合いにもすべて勝った。チームをどう率いたかという点でも、今日は特別に称賛したい」

ヒュッターは今、BVB戦でカン・ウズンにも同じようにプレーで応えることを期待しているはずだ。