「そうなれば、私はその表彰をボイコットする」バルサ元会長、リオネル・メッシに対抗措置を示唆

FCバルセロナの元会長ジョアン・ガスパルト氏がリオネル・メッシを厳しく批判し、カンプ・ノウで予定されている別れのセレモニーをこれ以上先延ばしにしないよう求めた。

2021年にメッシがPSGへ移籍して以来、バルサのファンはカンプ・ノウで正式に別れを告げる機会を待ち望んでいる。それがいまだに実現していないのは、メッシ自身に理由があるようだ。なかでも、退団をめぐって生じた現会長ジョアン・ラポルタ氏との緊張関係が決定的な要因だという。

ガスパルト氏にとっては、受け入れがたいことだ。82歳の同氏はポッドキャスト「Solo para Cales」で、バルセロナがメッシのキャリアを決定的に形作ったと強調。誰が役員を務めていようと、メッシはファンに敬意を示すべきだと訴えた。

「レオは偉大なサッカー選手で、世界最高の選手だ。だが、バルセロナは自分より大きな存在だということを忘れてはならない。慎重になるべきだ」とガスパルト氏は語り、こう続けた。「私がバルサの会長だったとき、13歳で契約した選手だからこそ、愛情を込めて言っている。彼は慎重になるべきだ。バルサは、彼個人より大きな存在なのだから」

リオネル・メッシ：ガスパルト氏が対応を示唆した理由

ガスパルト氏は、自身の我慢も限界に近づいていると警告した。「彼は偉大な選手であり、世界最高の選手だ。それは部分的にはバルサのおかげでもある。だから、そのことを忘れてはならない。もう少し猶予は与えるが、メッシ氏がバルサに来てファンに別れを告げることに少しでも障害を設けるなら、私も不快に思う日が来る」と述べ、厳しい対応を示唆した。「誰が会長であろうと、彼は来てBaraに別れを告げなければならない。レオ・メッシがラポルタの退任後にしか別れを告げに来ず、ラポルタが会長だからという理由で来るのを拒むなら、私は彼をたたえることはしない。自分を何様だと思っているのか。彼はバルセロナを訪れるかどうかを、ラポルタがいるかどうかに結びつけている。その条件のためにラポルタが不在になるなら、私は顕彰をボイコットする」

メッシは10月6日（火）のベナン戦に3-0で勝利した後、アルゼンチン代表でのキャリアを終えた。39歳のプレーメーカーは現在、契約が2028年末まで続く米国のインテル・マイアミで、クラブでの残された務めに集中している。バルセロナは、長く延期されている別れのセレモニーを開催するため、クラブの象徴であるメッシからの最終的な承諾を待ち続けている。