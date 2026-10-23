ヒュッター監督は、アイントラハト・フランクフルトが1.FCケルンに1-0で勝利した試合で、ウズンを90分間ベンチに座らせた。それまで、この才能豊かな攻撃的選手は常に先発していた。金曜日に言葉を使わずに示した意思に続き、その1週間後には、ウズンを助けたいだけだと強調しつつも、かなり明確な批判を口にした。

「彼とはこれまでに何度も話している。私は彼を支えたいだけだが、サッカーには二つの方向があり、チームスポーツなのだということにも気づいてほしい。カンが、自分の能力を発揮できるチームスポーツなのだと早く理解すればするほど、素晴らしいキャリアを築けるだろう。そうでなければ、自分自身が障害になるかもしれない」。ヒュッター監督は、土曜夜に行われるSGEのBVBとの厳しいアウェー戦を前にした記者会見で、そう語った。

また、アイントラハトの指揮官は、週半ばの練習に臨むウズンの姿勢にも不満があるようだ。オーストリア人指揮官は、個人の能力ではチーム最高かもしれない選手をこう諭した。「彼が非常に優れたサッカー選手であることに議論の余地はない。だが、私が求めているのは継続性だ。持っている能力を週中の練習でも試合でも示してほしい」

一方、ヒュッター監督は、トルコ代表選手がケルン戦でベンチに座ったことを大きな問題として捉えるべきではないとした。「彼が出場しなかったのは、たった1試合だ。それがすぐに話題になる。私にはまったく理解できないし、ほかの選手たちに対しても公平ではない」

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そして、ウズンやケルン戦で控えに回ったほかの選手たちにも、明確なメッセージを送った。「誰にでも、再び先発の座を勝ち取るチャンスはある。最終的には常にパフォーマンスで決まる。ポジション争いが激しくなることも望んでいる」

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ヒュッター監督はロビン・コッホについて何を語ったのか？

苦しい時期に、ヒュッター監督が主力と目される選手にも容赦しないことは、主将ロビン・コッホもすでに身をもって知っている。RBライプツィヒに0-6で大敗した試合では、ヒュッター監督によれば、コッホはハーフタイムに交代という形で「解放」された。「中心選手であり主将でもある彼には、もっと違うものを期待している。16失点し、守備のリーダーが彼なのだから、どこかで私も態度を示す。あのプレーはまったく気に入らなかった。ロビンにはもっと期待している」

その1週間後、コッホはケルン戦で再びチャンスを与えられ、良いプレーを見せた。アイントラハトは今シーズン初めて無失点に抑えた。ヒュッター監督もすぐにその働きをたたえた。「この1週間を経て、あのようなパフォーマンスを見せたロビン・コッホには大きな賛辞を送りたい」と、Skyで語った。「空中戦を制し、ヘディングの競り合いにはすべて勝っていた。チームを率いた姿も含め、今日は特別に褒めたい」

ヒュッター監督は今、BVB戦でカン・ウズンにも同じようにプレーで応えてほしいと考えているだろう。