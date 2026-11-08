共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アイントラハト・フランクフルトはSCパーダーボルン戦で、今季またしても期待を裏切る内容に終わった。それでも、わずかながら喜べる材料はあった。ニコ・イリチェビッチが2度目の出場を果たし、ブンデスリーガで通用する片鱗を見せたのだ。将来の大きな飛躍を期待されている。

「16歳でトップチームの試合に出て、ブンデスリーガで通用するなら、100年に一人の逸材でなければならない」。Skyの解説者ディディ・ハーマンは土曜日、そう語った。この10代の選手は先週、HSVに3-1で勝利した試合でデビュー。アイントラハトのアディ・ヒュッター監督がアディショナルタイムに投入し、16歳の誕生日のわずか1日後にドイツ1部リーグの最年少出場選手となった。イリチェビッチは、2020年にまったく同じ年齢でドルトムントでデビューしたユスファ・ムココと並んだ。

フランクフルトが敵地パーダーボルンで2-2と引き分けた試合では、投入時の状況はHSV戦とはまったく異なっていた。元ブンデスリーガ選手イボ・イリチェビッチの甥であるニコは、1-1の64分に堂安律に代わって出場。チームを再びリードに導くことが期待されたが、その狙いはすぐに崩れた。

イリチェビッチのドリブル失敗の後、リリアン・ブラシエがPKを与え（73分）、その直後にはエリアス・バウムが2枚目のイエローカードを受けた（75分）。結局、フランクフルトは勝ち点1を目指す展開となった。するとアディショナルタイム3分、先制点も挙げていたヨナタン・ブルカルトがヒールで決め、2-2とした。珍しいことに、アシストを記録したのはGKノア・アトゥボルだった。

広告 広告

ニコ・イリチェビッチが更新し得るブンデスリーガ記録とは？

これでイリチェビッチの初の得点関与はお預けとなった。それでも、ブンデスリーガの単独記録を樹立するチャンスは残っている。代表戦による中断期間明けのTSGホッフェンハイム戦（11月21日）で得点すれば、16歳と21日で史上最年少得点者となる。1週間後のVfBシュトゥットガルト戦なら、ムココに並ぶことができる。

Related Topics

PKにつながった「ミス」はあったものの、イリチェビッチは規律あるプレーで好印象を残した。数的不利のなかで主に守備を求められたウイングは、豊富な運動量を見せ、2度のタックルをいずれも成功させた。パス成功率も70％と堅実だった。

今季中にさらに出場機会を得ることは確実だろう。「今週末もまたメンバーに入ると思う。練習で本当に素晴らしい姿を見せているので、それに値する。彼がうちにいてくれることを誇りに思う」。ヒュッター監督は試合前から、この神童を称賛していた。

Getty Images

広告

アイントラハト・フランクフルトが描くニコ・イリチェビッチの育成プラン

「この先どうなるかは分からない。彼はとてもしっかりした少年に見えるし、良い環境、非常に優れた監督、そして成長できる非常に良いクラブに恵まれている。願わくは、あと1年、2年、3年はそこにとどまってほしい。それが彼の助けになるだろう」とハーマンは語り、「そうなれば、可能性は無限大だ」と予言した。

一方、アイントラハトはイリチェビッチを慎重に育てようとしている。「今、彼への注目が大きいのは当然だ。だが、彼を守ることも我々の仕事だ」とヒュッター監督。出場機会がなければ、下部組織で実戦経験を積ませる可能性も明かした。「この過程が、例えば1カ月続き、その間に一度も試合に出ていないなら、実戦経験を積むためにU-21で一度プレーさせることには十分意味があると思う」