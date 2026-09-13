エッフェンベルクによれば、ウルビヒが代表に向かうには、日曜午後に行われるドイツ記録的王者のブンデスリーガでのSVエルフェアスベルク戦で先発出場を示さなければならないという。

「重要なのは、今日ウルビヒがゴールに立つかどうかだと思う。もしそうでないなら、招集すべきではない」と、56歳のエッフェンベルクはSport1の『ドッペルパス』で説明した。そして午後遅くになって最終的に判明した。ウルビヒはエルフェアスベルク戦でバイエルンのゴールを守った。

FCバイエルンにおけるGK問題は、いわば常に話題の火種であり続けている。正GKマヌエル・ノイアーの後ろで、ウルビヒは一定の、しかし結局のところかなり限られたアピールの機会にとどまっている。直近の契約延長に伴い、控えGKが継続的に実戦経験を積むことで合意していたにもかかわらず、ウルビヒの出場はこれまでDFBポカール1回戦のVfLオスナブリュック戦のみとなっている。

エッフェンベルクの見解では、これでは代表招集には不十分だ。ウルビヒは「試合が必要だ。彼はいくつか試合をこなしてきた」とエッフェンベルクは語り、さらにこう続けた。「もし今日それを得られなければ、おそらく招集しないだろう」

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ユルゲン・クロップはDFBチームのGKに誰を招集する可能性があるのか？

ウルビヒがここ数週間、クロップの初のDFBメンバー候補として取り沙汰されていることは、スポーツ面での評価を大きく変えるものではない。コーチングスタッフの決定は間近に迫っているとはいえ、代替候補は存在する。最近ではロリス・カリウスが注目を集めた。33歳の同選手は、FCシャルケ04でのブンデスリーガ昇格後、1部で安定したパフォーマンスを見せていた。

ただし、このシャルケのGKがすぐに代表入りするとは、この識者は見ていない。エッフェンベルクによれば、それは単純にまだ早すぎるという。「カリウスについて言えば、まずはそれを継続して示してほしい。そうすれば、またそのチャンスを得られるかもしれない」

この憶測への最終的な答えは数日中に出る。クロップは9月17日、代表監督として初のメンバーを公式に発表する。