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バルセロナは冬に守備陣の補強を狙う。候補の一人はドルトムントにいる。

ドルトムントに所属するドイツ代表DFニコ・シュロッターベック（26）が、スペイン王者バルセロナの新戦力候補として取り沙汰されている。

ムンド・デポルティーボによると、シュロッターベックはバルセロナがセンターバックの補強に向けて検討する3人の候補の一人だ。クラブ首脳陣はほかにも、イタリア人のアレッサンドロ・バストーニ（27、インテル）と、アルゼンチン代表として世界一に輝いたリサンドロ・マルティネス（28、マンチェスター・ユナイテッド）に目を向けているという。

3人はいずれもバルセロナの求める条件に合う。スポーツディレクターのデコは、ハンジ・フリック監督率いるチームの守備中央に1月からさらなる安定をもたらす左利きの選手を探している。

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ニコ・シュロッターベックのドルトムントとの契約はいつまで？

シュロッターベックはかつて、フリックの下でドイツ代表デビューを果たした。元フライブルクの同選手には、昨季もバルセロナ移籍の噂があった。 現在の所属クラブとの数週間にわたる交渉の末、守備の要であるシュロッターベックはドルトムントとの契約を2031年まで延長した 。ただし、契約には複数の強豪クラブに適用される、5000万～6000万ユーロの固定額の契約解除条項が含まれているという。バルセロナが対象に入るかは分かっていない。

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デコはこのほど、シュロッターベックへの関心が取り沙汰されていることについて言及した。元選手のデコはカタルーニャ・ラジオのポッドキャスト『Tot Costa』で、「彼についてはコメントしない方がいい。そうしないと、おそらく彼の価格が上がる」と語った。

シュロッターベックはフライブルクで5年間を過ごした後、2022年にドルトムントへ移籍した。当時、ドルトムントは移籍金2000万ユーロを支払っている。ワールドカップで負った重度の足首の関節の負傷を乗り越え、現在はフィットネスと調子を取り戻した。今季は公式戦10試合に出場し、1得点を記録している。直近では、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップの下でも出場した。ネーションズリーグのオランダ戦では フル出場し、ヘディングでゴールを決めて5-0の大勝に貢献した 。

Getty Images

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一方、バストーニは春にバルセロナの新戦力候補として繰り返し名前が挙がった 。しかし、インテルは高額な移籍金を要求したとされ、最大7000万ユーロとも報じられた。結局、バストーニはミラノに残った。契約は2028年まで続く。マルティネスなら、かなり安く獲得できるとみられる。マンチェスターでの契約は夏に満了する。さらに数週間前には、 ユナイテッドのスポーツディレクター、ジェイソン・ウィルコックス を激しく非難して注目を集めた。その後、公の場で謝罪し、罰金を科された。来季も低迷するイングランド最多優勝クラブでプレーする可能性は低いとみられている。

バルセロナの守備中央では、ワールドカップ優勝経験者のパウ・クバルシ（19）がレギュラーの座を確立している。その隣では、フリック監督がエリック・ガルシア（25）、ジェラール・マルティン（24）、アンドレアス・クリステンセン（30）を状況に応じて起用する。理論上はジュール・クンデ（28）もそこでプレーできる。ラ・リーガ首位チームの攻撃陣が今季も好調な一方、守備はアキレス腱とみなされている。公式戦16試合ですでに62得点を挙げているが、19失点も喫している。