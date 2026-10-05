「ユルゲン・クロップはキミッヒについて、こんな興味深い言葉も口にしていた。『私はこのチームを、リーダー格がいない状態でも一度見てみたい』とね。個人的には、この発言はジョシュア・キミッヒの立場からすれば、あまりポジティブなものとは思えない」と、元バイエルン幹部のカーンはRTL/Sky Sportで、直近のネーションズリーグをめぐって再燃したドイツ代表主将に関する議論について語った。

クロップはその言葉で何を伝えたかったのか。「ある種の個性が、ひょっとするとチームの足かせになっているのかどうかを見たいということだろう。そして、実際にそういうことはある」とカーンは説明し、クロップに向けて「こういうことは公の場で言うべきではない。そうすることで、その選手の評価をある意味で傷つけることになるからだ」と述べた。

キミッヒは、新たなドイツ代表指揮官によって、44人に及ぶXXLメンバーの最初のパートにのみ招集されていた。2試合目となったギリシャ戦で失望の0-1敗戦を喫した後、キミッヒは他の多くの選手と同様にチームを離れ、その後のセルビア戦（2-0）とアウェーでのギリシャ戦（0-0）は自宅から見守ることになった。

ジョシュア・キミッヒはドイツ代表に残りたかったのか？

キミッヒは、自分がドイツ代表にぜひ残りたかったことを隠そうとしなかった。そして世論の中には、再建の第一歩において主将をあえて一部メンバーから外すというクロップの判断を、かなり意外なものと受け止める向きもあった。

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ドイツの中盤は、セルビア戦での勝利と、ギリシャとの引き分けで前半に非常に説得力のあるパフォーマンスを見せた一方、キミッヒがいたオランダ戦での1-1、そしてギリシャとの第1戦での0-1敗戦よりも明らかに好印象だった。そのため、バイエルンのスターが今後も代表で不可侵の存在であるべきかどうかをめぐる議論が生まれることになった。

ギリシャとの再戦を前にした記者会見でこの件について問われると、クロップはいら立った反応を見せた。「もうやめだ。正式にね。もう今の時点で。好きにしてくれ」と語った。キミッヒのバイエルンでの同僚トム・ビショフ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、そしてリバプールのフロリアン・ヴィルツを中心とした中盤が、セルビア戦で「最高だった」のは確かだという。「でも、ドイツに中盤の選手がちょうど3人しかいなかったとしたらって考えてみてくれ。それってどれだけひどいことだ？ ぴったり3人だぞ！ 当然ながら、もっと必要なんだ」とクロップは指摘した。さらに「ジョシュア・キミッヒがドイツ代表選手であることをうれしく思っている。ほかの全員についても同じだ」と強調した。

キミッヒたちを待つ次の代表戦は11月だ。ネーションズリーグのグループステージ最終2試合で、ドイツは11月13日にセルビアで、同16日にはホームのベルリンでオランダと対戦する。



