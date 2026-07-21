ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、2026年W杯MVPのロドリは、将来レアル・マドリードでプレーすることを強く希望している。同氏は月曜、自身のYouTubeで「ロドリはレアル・マドリードへの移籍を切望している」と語った。

ロドリにとってマドリードへの移籍は古巣復帰を意味する。彼はユース時代にアトレティコ・マドリードの下部でプレーし、2018-19シーズンには同クラブでプレーした。3月のインタビューでは「レアルからオファーがあれば断れない」と語っていた。

ただ、移籍が具体化するのは来夏以降になりそうだ。ロマーノは「現時点で交渉は会長によって停滞している」と指摘。レアルのフロレンティーノ・ペレス会長が獲得に完全納得しておらず、最大の障害となっているという。

ただし、ロドリが移籍金なしで獲得できる来夏には状況が変わる可能性もある。現時点では、この戦略的MFのマンチェスター・シティとの契約は2027年6月末まで。一方、シティはすでに30歳のロドリと長期契約を再延長しようとしている。ロマーノ氏によると、ロドリには「経済的に非常に魅力的なオファー」が提示されているという。

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W杯制覇だけではない。ロドリのトロフィーケースはすでに充実している。

ロドリは2019年、シティが7000万ユーロの違約金を支払い獲得。スカイブルーズのユニフォームでプレミアリーグ4回、FAカップ2回、CL1回を制した。個人では2024年にバロンドールも受賞している。 当時から、長年にわたり中盤を牽引してきたトニ・クロースとルカ・モドリッチの後継者と目され、その授賞式をボイコットしたチームに移籍するとの噂もあった。

先週の日曜日、スペイン代表としてアルゼンチンとの決勝を制し、世界王者に輝いた。さらに大会MVPにも選ばれた。その2年前にはドイツ代表として欧州選手権を制している。

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オリゼも移籍の噂が浮上：レアルはこれまで誰を獲得してきたのか？

マドリードにはオリゼという別のW杯スターの噂もある。彼はフランス代表のチームメイトに意向を伝えたが、バイエルンにはまだ正式に申し出ていない。

一方、レアルはすでに補強を始動。サンティアゴ・ベルナベウに復帰したジョゼ・モウリーニョ監督は、来季ロドリのW杯優勝仲間であるマルク・ククレラ、デンゼル・ダムフリーズ、イブラヒマ・コナテ、ベルナルド・シルバを起用できる。さらに中盤の補強を強く希望しているという。







