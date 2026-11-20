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バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインは、レアル・マドリーのレジェンド、カリム・ベンゼマと自身のプレーに多くの共通点を見いだし、2022年のバロンドール受賞者の能力を絶賛した。

「カリムは信じられない選手だ。ずっと彼の大ファンだった」と、ケインはFoot Mercatoのインタビューで明かした。現在38歳のセンターフォワードには「中盤まで下がり、ほとんど背番号10の選手のようにプレーして試合を動かしながら、同時にペナルティーエリアへ入る絶好のタイミングを見つける能力がある」とケインは語った。

ケインはフランス人FWのプレースタイルに、自分自身と重なる部分を多く見ている。ケインも連係プレーに積極的に関わり、そのために頻繁に深い位置まで下がることで知られる。「フィジカル面では少し異なる特徴を持っている。でも、サッカーにおける知性、適切なスペースを見つける能力、そしてチームメイトを助けたいという思いに関しては、僕たちのプレーには明らかに多くの共通点がある」とバイエルンの点取り屋は説明した。

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ケインは、自分とベンゼマは「ゴールを決めるために、常にペナルティーエリア内にいる必要はないと、ともに示してきた」と続けた。バイエルンで公式戦51試合に出場し、驚異の61ゴールを記録した昨季が、その「最も分かりやすい例」だという。

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カリム・ベンゼマ、レアル・マドリーで350ゴール以上を記録

ベンゼマは 2022年にバロンドールを受賞 。2009年から2023年にかけてレアルの公式戦648試合で354ゴールを挙げ、同クラブでチャンピオンズリーグを5度制するなどした。ベルナベウでの日々を終えた元フランス代表選手はサウジアラビアへ渡り、まずアル・イテハドで2年半プレーした後、2026年初めにアル・ヒラルへ移籍した。 同クラブには半年間在籍し、8月末からは無所属となっている 。どこでキャリアを続けるかは、依然として決まっていない。

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ケインも2026年のバロンドールでベンゼマに続き、 10月末に33歳で世界最優秀選手に贈られる賞を受賞した 。ケインは今回、「もちろん、もう一度バロンドールを獲得できたら本当にうれしい」と語る一方、「ほかにも受賞のチャンスがある素晴らしい選手がたくさんいる」と強調した。

今後数年の有力候補には、今年の投票で9位に入ったバイエルンのチームメイト、マイケル・オリーズも含まれるかもしれない。「マイケルは素晴らしい選手だ」とケインは称賛。「彼にどんな能力があり、ピッチ上で何ができるかは、毎日の練習で見ている」。さらに、オリーズには「次のバロンドールをミュンヘンにもたらすだけの力が間違いなくある。それは確かだ」と語った。

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ハリー・ケインとバイエルン、チャンピオンズリーグ制覇が「大きな目標」

今季ここまで計15試合で10ゴール、10アシストを記録しているイングランド人FWは、リーグとカップ戦での国内2冠を再び達成することに加え、もう一つの特別な栄冠を目指している。「チャンピオンズリーグは僕とチームにとって大きな目標だ」とケインは強調した。

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ケインによると、バイエルンは国際舞台でも「今年を自分たちの年にしなければならない」という心構えでシーズンに臨んだ。「各ラウンドを勝ち抜くために、勝負を分けるわずかな数パーセントを引き出し、チャンピオンズリーグ優勝に向けて全力を尽くさなければならない。それが僕たちの最大の目標だ」

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昨季、 ケインらは劇的な準決勝で、後にチャンピオンズリーグを制するパリ・サンジェルマンに敗れた 。今季、バイエルンはリーグフェーズ最初の4試合で勝ち点8を獲得し、現在13位。決勝トーナメント1回戦に直接進むには、ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームが最終的に8位以内に入る必要がある。

そのためには来週水曜日のOSCリール戦で勝つことが極めて重要だが、その前にバイエルンにはブンデスリーガの試合が控えている。 金曜日の夜には第10節の開幕戦で、1.FCケルンがアリアンツ・アレーナに乗り込む 。