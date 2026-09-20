デニズ・ウンダフは、ボルシア・ドルトムント戦で自身の出番が63分で終わると、首を横に振った。ゆっくりとベンチへ向かい、ジェナン・ペイチノヴィッチと軽くタッチを交わすと、セバスティアン・ヘーネスの後ろを通ってベンチへ歩いた。一瞬だけ指揮官の方を見たが、ちょうどピッチに向かって指示を飛ばしていたため、ウンダフには気づかなかった。するとウンダフは、少し前に落ちた肩をそのままに、さらに歩みを進め、途中で出会った人たちと義務的にタッチを交わし、ドリンクボトルを手に取ってベンチに腰を下ろした。

その数分後、ドルトムントはこの重たい展開の試合で2本目の枠内シュート、そしてこの日初めて本当にうまくつながった連係から、ニコ・シュロッターベック、ジョーブ・ベリンガム、コンスタンティノス・カレツァス、再びベリンガム、そしてフィニッシャーのマクシミリアン・バイヤーを経て、1-0を決めた。ウンダフはそれを何もできずに見つめるしかなかった。

その約30分後、シュトゥットガルトはブンデスリーガ今季4試合目で3敗目を喫し、ウンダフも今季0得点、0アシスト、1試合平均のシュート0.5本、ボールタッチ24.8回という数字のまま、Skyの取材でチーム全体の不振なシーズンスタート、そしてとりわけ自身について分析し、たまったフラストレーションを吐き出した。

「自分がピッチのあまりにも後ろにいる感覚がある。後ろに下がりすぎていて、そこから40メートル前に走らないといけないのに、前ではボールが来ない。4試合でまだ2回しかチャンスがなかった」と彼は語った。昨季は「もっとラインを保っていて、その時に正しいタイミングでそこにいた」という。

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デニズ・ウンダフの不振なシーズンスタートの責任は誰にあるのか？

ここでセバスティアン・ヘーネス監督に対する、決して小さくはない批判を聞き取りたくなる人がいるかもしれないが、それは違う。ヘーネスはシュトゥットガルトでのウンダフのポジションを変えていないし、昨季と異なることを彼に求めてもいない。そもそもセバスティアン・ヘーネスは、それがごく限られた範囲でしか可能ではないと分かっている。

近年、その驚くべきキャリアについて本当に十分すぎるほど書かれてきた“本能型フットボーラー”デニズ・ウンダフの最大の強みは、ユース育成センターであらゆる状況に対するあらゆる走路を叩き込まれた、現代的で遠隔操作可能な選手たちのようなタイプではない、まさにその点にある。

もちろん、指導者たちは彼にさまざまなことを教えられるし、戦術的コンセプトを与えることもできる。もちろん、どのスペースに主に立ってほしいか、あるいは例えば守備でどのように戻って貢献してほしいかを望むこともできる。ウンダフは、たとえ王道ではない道を歩んできたとしても、依然としてプロサッカー選手だ。そのキャリアは偶然に成り立っているわけではない。

だが、走るコースをあらかじめ描くことは？ それはウンダフには機能しない。彼のプレーはそういうものではないのだ。ウンダフは「型にはまったフットボーラー」ではなく、「とてつもない本能型フットボーラー。試合を信じられないほどうまく関連づけて理解していた。ピッチで3歩先に何が起こるかをすでに分かっていた」と、彼の元ユース年代の指導者2人はワールドカップ期間中、Spiegelで選手デニズ・ウンダフをそう説明していた。

それは、ウンダフがグループステージ最初の2試合、キュラソー戦、そしてとりわけコートジボワール戦で3ゴール1アシストを記録し、ドイツ中がまるで一斉にデニズ・ウンダフとその信じがたい成り上がりの物語（6年前はまだ3部リーグのストライカー、その少し前までは生活費が月100ユーロ、仕事とトレーニングの間で17時間の日々、職場まで徒歩40分）に魅了されていた頃のことだった。

クルド系ルーツを持つ、この好感の持てる北ドイツ出身のデニズ・ウンダフは、心の安定のために「週に1、2回はドネルかバーガーを食べないといけない」人物として、ほんの数日間、ドイツに再び明るさを取り戻させる存在に見えた。ごく短い時間ではあったが、本当にあらゆることが可能に思えた。ウンダフがドイツ代表をワールドカップ優勝へ導くことさえ、あり得るように見えたのだ。

ユリアン・ナーゲルスマンでさえ、パラグアイとのラウンド16で彼を先発起用した。

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ワールドカップ敗退後、ユリアン・ナーゲルスマンはウンダフについて何を語ったのか？

PK戦の末の敗退後、ナーゲルスマンが公の場で批判した唯一の選手がウンダフだった。より正確に言えば、試合立ち上がりにウンダフが逃した決定機についてだった。「あそこで4人でゴール前に完全にフリーだったんだから、横に出すだけで無人のゴールに流し込めた。なのにデニズは、あれをなぜかファーにチップしてしまった。あれは本当に簡単なプレーだったし、そこまで大したものはなかった」とナーゲルスマンは語った。

本来はある種の“どうにかなるさ”的なメンタリティーを持つウンダフにとって、その言葉は夏の間ずっと頭から離れなかった。「敗退は自分のせいでもあったのかと、ずっと考えていた」と、ウンダフはシーズン開幕前にBundesliga-Magazinで語っている。

あの場面では自分にはもっと良い位置の味方は見えていなかったし、あのチャンスを逃した後もPK戦を避けるための時間はまだ115分あった。それでも彼はこう自問していたという。「本当に自分のせいだったのか？」

もちろん、そうではなかった。あの決定機逸と、ナーゲルスマンによる最後のひと言が、30歳の彼に今なお影響を及ぼしているかどうかは、もしかするとウンダフ本人を除けば誰にも分からない。

なぜユルゲン・クロップはデニズ・ウンダフをドイツ代表に招集しなかったのか？

ただ、事実として言えるのは、ウンダフが今、ワールドカップ前には考えられなかったいくつもの職業上の逆風に対処しなければならないということだ。あの時は何もかもが苦もなくうまくいっているように見え、ブンデスリーガで19ゴール6アシスト、代表13試合で9ゴール2アシストを記録していた。そこへ今度はシュトゥットガルトでの危機、自身の得点不足、さらにワールドカップ惨敗後のドイツ代表再建に向けて、ユルゲン・クロップからひとまず考慮されなかったという現実も加わった。

「自分がその一員だということを、また監督に証明しなければならない」と、ウンダフはSkyで語った。それは「しんどいこと」だとした上で、こう続けた。「彼は、期待値が違うと言っていた。彼が見た2試合、バイエルン戦とケルン戦で自分は良くなかった。それは受け入れないといけない。ワールドカップと代表での試合によって、もしかしたら自分は少し余裕を築けていたのかなと思っていたから、少しがっかりした。でも、どうやらそうではなかった。自分を新たに証明しなければいけないし、監督にもう一度、自分がその一員だと示さなければならない。すべての監督にそれを証明し続けなければならないのは確かにしんどい。でも、自分はそれを何度もやってきた。自分は悲観して泣き言を言うタイプじゃない。落ち込んだのは5分だけで、その後は前を向いた。11月に向けて推薦されるように、すべてを出し切るつもりだ」

デニズ・ウンダフを形作る「どうでもいい、自分がやってやる」というメンタリティー

自分は悲観して泣き言を言うタイプではない、という発言はどういう意味なのかと問われると、彼のかなり独特な別の一面がまたのぞいた。 「自分は率直に話すし、思ったことは包み隠さず言う。ネガティブなことでもポジティブなことでもね。これまで何度も問題を抱えてきたし、何度も自分を証明しなければならなかった。それがずっと自分の人生だった。どこに行っても、最初はうまくいかなかった。自分のボディーランゲージが良くないとか、スプリンターじゃないとか、そう言われてきたから。でも、それはずっと同じだった。昨季は39のゴール関与を記録したけど、ボディーランゲージは同じだった。人として自分を知っていれば、どう接すればいいか分かるはずだ」

そこに再びあったのが、彼のオーラの大きな一部を形作る「ああだこうだ言われても、自分がやってやる」という姿勢だ。もしそれをピッチ上でも取り戻せれば、デニズ・ウンダフの今後のキャリアについて、あまり心配する必要はないだろう。