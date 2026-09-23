Sport Bildの報道によると、この攻撃的選手は、いわゆる欠神発作を再びコントロールできるようになったという。8月末に行われた投薬の切り替えが期待通りに効果を発揮したようだ。ムシアラはそれに先立ち、ドイツのレコードマイスターが1. FCハイデンハイムおよびRBライプツィヒと行ったテストマッチで、神経機能障害に起因する意識障害のため倒れていた。

ムシアラの状況は再び正常化し、まだ始まったばかりの今季もコンディションが継続的に上向いているものの、引き続き医療面でのサポートを受ける見通しだ。23歳のムシアラはチームドクターのヨッヘン・ハーネ医師と緊密に連絡を取り合っており、同医師は今やゼーベナー・シュトラーセで最も重要な信頼できる人物の一人になっているという。

報道によれば、ハーネ医師はドイツ代表招集時にもムシアラをサポートしており、薬の投与量を管理する神経科医たちとも定期的に連絡を取っている。FCBの医師であるペーター・ウエブラックァー医師もこのプロセスに関わっているという。

一方で、Sport Bildはムシアラの病気との向き合い方についての詳細も伝えた。FCバイエルンのチームメートたちはすでに数カ月前から事情を知っていたという。DFBチームのチームメートにもワールドカップ前に適切なタイミングで伝え、発作の可能性について警告していた。何が起こるのか、そしてその後どう対応すべきかを彼らに説明していたという。これはミュンヘンの新戦力にも当てはまる。その中にはイスマエル・サイバリも含まれており、ライプツィヒ戦でムシアラが倒れた際には真っ先に新たな攻撃パートナーのもとへ駆け寄っていた。

ジャマル・ムシアラはユルゲン・クロップのどの陣容に入るのか？

一方で日々のトレーニングでは、ムシアラはできる限り普通に扱われることを望んでいるという。ムシアラはどの練習も欠かさず、特別扱いも求めていない。病気をコントロールするための個別トレーニングも行われていない。また、精神的なバランスを取るため、現在は余暇にゴルフもしているという。

ムシアラにとって、この長期の代表ウィークで重要なのは、さらに実戦経験を積むことだ。数少ない選手の一人として、オランダ、ギリシャ（2試合）、セルビアとネーションズリーグを戦うDFBチームに向けて、彼はユルゲン・クロップの両方の陣容に名を連ねることになる。この合宿に先立ち、新たな代表監督はゼーベナー・シュトラーセでムシアラと直接会談していた。