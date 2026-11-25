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ナポリと2-2で引き分けた後、エルリング・ハーランドは落胆した様子でマンチェスター・シティの現状を率直に語った。ノルウェー人ストライカーは、普段の圧倒的な水準を維持できないチームに疑念が広がりつつあると認めた。

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マン・C、エティハドで2度追いつくも悔しいドロー

マンチェスター・シティの不振は続き、エンツォ・マレスカ監督率いるチームはエティハド・スタジアムで ナポリと2-2で引き分けた 。アウェーのイタリア勢はラスムス・ホイルンドとノア・ラングの得点で2度リードを奪い、ホームチームはそのたびに追いつく必要に迫られた。

後半にアイユブ・ブアディとラヤン・シェルキがゴールを挙げ、シティは何とか勝ち点1を獲得した。しかし、この結果でチャンピオンズリーグの順位表では6位となり、自動突破圏内をわずか勝ち点1差で守っている。

ハーランド、試合をコントロールできないシティに厳しい評価

試合終了後にTNT Sportsの取材に応じたハーランドは、目に見えて落胆した様子で、シティが普段の水準を大きく下回ったと認めた。「攻め込もうとしたが、できなかった。これでは不十分だ」と語り、「相手をあまりにも簡単に攻め込ませ、自分たちが望むように試合をコントロールすることも、攻撃することもできなかった」と続けた。

「サッカーはとても難しくも、簡単にもなる。勝っているときはすべてが簡単で、何をすべきかはっきり分かる。勝てなくなると、すべてを疑い始める。何も考えないのが一番だろうけど、こういうときは難しい」

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別のbeIN Sportsのインタビューでは、ストライカーはシティの問題の根本原因を特定できずにいると明かした。「2度追いつくことはできたが、僕たちはもっと上を求めている。もっと良くならなければいけないし、より試合をコントロールし、より良いプレーをする方法を見つけなければならない」と述べた。「何が足りなかったのかは全く分からない。でも、ここ数試合、何かが完全にはかみ合っていないと感じられた。その原因を突き止め、前向きな姿勢を保ち、選手一人ひとりの力を最大限に引き出さなければならない」

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得点から遠ざかるハーランド、場外の問題もシティの結束を試す

この引き分けにより、シティはノッティンガム・フォレスト戦の1-3の敗戦、フラム戦の1-1の引き分けに続き、公式戦4試合勝利なしとなった。ハーランド自身もチームと同様に調子を落としており、最初の12試合で14ゴールを記録した後、26歳のストライカーは4試合連続で無得点に終わっている。

クラブが問われている115件の違反容疑を巡る先行き不透明な状況も、ロッカールームに影を落としている。解説者のガリー・ネヴィルは今月初め、フォレスト戦での敗北後に、この問題が 「じわじわと影響を及ぼし始める」可能性がある と警告していた。プレッシャーの中でも、ハーランドはチームメイトに奮起を促した。「僕たちには多くの力がある。大事なのは選手一人ひとりの力を引き出すことだ。立て直して前向きな姿勢を保ち、ピッチにエネルギーを持ち込まなければならない」

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次戦はアウェーでプレミアリーグ王者アーセナルと対戦

マレスカ監督率いるチームに、欧州での悔しい結果を引きずっている時間はほとんどない。次はプレミアリーグの現王者アーセナルとのアウェー戦が待つ。4試合勝利がないまま敵地に乗り込むことは、リズムを欠くチームにとって大きな試練となる。

ハーランドも待ち受ける試合の厳しさを認め、「次は王者のところへ行く。今季で最も難しい試合だ。最高のパフォーマンスが必要になる」と語った。