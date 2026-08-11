パリ・サンジェルマンを率いるスペイン人指揮官、ルイス・エンリケは、現行契約が2027年に満了を迎えるにもかかわらず、フランスのクラブで長きにわたり指揮を執りたいという意欲を明言し、自らの将来をめぐる憶測に終止符を打った。エンリケは、パリでのプロジェクトが今なお自身の指導者としてのキャリアにおいて最も刺激的な挑戦であり続けていると強調した。

ルイス・エンリケは、欧州サッカー連盟の公式サイトに対するコメントの中で、今後何年もパリ・サンジェルマンにとどまることを望んでいると語り、クラブやフロント、そしてサポーターとの関係が仕事を続ける原動力になっていると述べた。そして、チームを欧州サッカーの頂点にとどめるために全力を尽くすつもりだと語った。

エンリケは2023年にパリ・サンジェルマンの指揮を引き継ぎ、短期間のうちにチームをかつてない成功の段階へと導くことに成功。チャンピオンズリーグを2度制覇し、フランスのクラブを欧州の舞台で優勝を争う屈指の強豪へと押し上げた。

スペイン人指揮官は、直近のチャンピオンズリーグ制覇後の期間について語り、サッカーのプレッシャーから離れようと、7週間の休暇を取って家族とともに過ごしたと明かした。しかし、移籍市場の期間や新シーズンに向けた準備の中で絶え間ない連絡や下すべき決断があるため、このレベルの指揮官にとって仕事から完全に離れることはほぼ不可能だと認めた。

エンリケは、パリ・サンジェルマンで大きな成功を収めたにもかかわらず、自らが「天才」と称されることを否定し、自身の成長の秘訣は並外れた才能にあるのではなく、競争への情熱、そして常にパフォーマンスを向上させ、選手やチームとの関係を発展させたいという願望にあると強調した。

スペイン人指揮官は、単に命令を下すだけでなく、選手たちを納得させることを目指していると説明した。サッカーを理解し、それを選手たちにわかりやすく説明できる能力こそが、彼らの最大限の力を引き出すうえで最も重要な要素の一つだと考えており、この絶え間ない成長への欲求こそが、最大級のタイトルを手にした後でも自分を突き動かしているものだと力説した。

エンリケは、パリ・サンジェルマンにとって次なる挑戦は、大陸屈指の強豪の一角としての地位を維持することにあると考えている。チームは、チャンピオンズリーグ優勝の有力候補と見なされていなかった段階から、大会制覇の最有力候補の一つへと変貌を遂げたのだ。

スペイン人指揮官は、チームが今やチャンピオンズリーグを3連覇し、レアル・マドリードの偉業に並ぶ歴史的なチャンスを手にしていると指摘した。この目標が選手たちとコーチングスタッフにとって格別なモチベーションであり、チームは過去の実績に満足するつもりはないと強調した。

エンリケは、頂点にたどり着くことよりも、頂点にとどまることのほうがはるかに難しいと力説した。パリ・サンジェルマンは、対戦相手からの尊敬を勝ち取り、欧州制覇の計算から外すことのできないチームへと変わった今、新たな地位を守るためにこれまで以上に取り組むことが求められていると説明した。

パリのクラブでの経験について語る中で、エンリケは、パリ・サンジェルマンのプロジェクトが自身の指導者としての数々のプロジェクトの中で最も刺激的なものだったと明かした。そして、スポーティングアドバイザーのルイス・カンポスと出会った瞬間を振り返り、二人の間にビジョンの完全な一致があることを見出すのにわずか15分しか要さなかったと語った。

この指揮官は、クラブの中で心地よさを感じていると明言し、フロントとサポーターの支えの中で毎シーズンをスタートできることを楽しんでいると語った。そして、過去数年間にチームが成し遂げた成功を再現するのが難しいことは理解しつつも、仕事を続け、さらなる勝利を手にすることを楽しみにしていると述べた。