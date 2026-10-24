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バルセロナのハンジ・フリック監督は、次のエル・クラシコでキリアン・エンバペの脅威を封じられると考える戦術プランを明らかにした。レアル・マドリーとの大一番を控える中、ドイツ人指揮官は、スポティファイ・カンプ・ノウで勝敗を分けるのは守備の規律とスペースの把握だと強調した。

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エンバペを封じるフリック監督の戦術プラン

重要な一戦を前にメディアの取材に応じたバルセロナのフリック監督は、エンバペのような卓越した個人能力を持つ選手を止めるには、個人でマークするだけでなく、チーム全体で取り組む必要があると強調した。エンバペは今季12試合で12得点を挙げ、バルセロナの最終ラインにとって大きな脅威となる。「我々にとって重要なのは、ボールを持っているときも、持っていないときも、ポジショニングだ」とフリック監督は土曜日の記者会見で説明した。

さらにフリック監督は、レアル・マドリーが前線の選手へボールを送り込もうとする際、選手間の距離が重要になると、守備戦術の具体的な仕組みを説明した。「ボールを持っていないときは、互いに適切な位置を取り、コンパクトさを保つことが大切だ。高い最終ラインで戦うときには、それが重要になる」と続けた。「それがすべてできれば、最終ラインはずっと守りやすくなる。我々がやらなければならないのは、それだ」

歴史的な連勝記録を目指して

バルセロナはラ・リーガ開幕から9試合で9勝を挙げ、絶好調でこの一戦に臨む。長年のライバルに勝てば、マドリーとの勝ち点差を9に広げるだけでなく、1968-69シーズンにレアル・マドリーが記録したスペイン1部リーグの開幕からの最多連勝記録を更新する、10連勝を達成することになる。

一方で、バルセロナは選手の離脱に引き続き悩まされている。エリック・ガルシア、ジュール・クンデ、アンドレアス・クリステンセンが欠場しており、ダニ・オルモも離脱している。そのためフリック監督は、PSG戦で起用した若い4バックを継続するとみられる。

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守備陣の成長

バルセロナの攻撃陣は今季、12試合で50得点という驚異的なペースで得点を重ねている一方、守備の安定性には時折疑問の声が上がっている。週半ばのパリ・サンジェルマン戦での敗戦で喫した4失点を含め、ここまで15失点。スペイン王者は守備陣の負傷者増加にも対処しなければならない。

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守備への懸念があるものの、フリック監督はやりくりを迫られている守備陣を全面的に支持した。「私から見れば、クバとジェラールは今季、本当に良いプレーをしている」と、若い守備コンビについて語った。「彼らがやっていることは信じられないほど素晴らしい。協力し、話し合い、共に成長している。本当にうれしく思う。エスパルトも最近の試合で非常に良かった。右サイドバックでも左サイドバックでも、彼は気にしない。素晴らしい選手だが、まだ成長の余地があり、大きな可能性を秘めている」

バルセロナのコーチングスタッフは、流れの中での守備に加え、セットプレーでのミスを修正するため、練習場でも多くの時間を費やしてきた。欧州の舞台でPSGに失点を許した後、フリック監督はマドリーの空中戦の強さを、特別な準備が必要な大きな脅威と捉えている。「マドリーがセットプレーで強いことは分かっている」と認めた。「分析もした。彼らはこの点で最高のチームの一つだ。もちろん、技術があり、フィジカルの強い選手がいる。今日もそのことについて話し、練習した。パリでの試合よりはるかにうまく守ることが大切だ。今日はそのための練習をした」

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「スペシャル・ワン」への敬意

レアル・マドリーのベンチにジョゼ・モウリーニョ監督がいることも、試合への注目をさらに高めている。フリック監督は個人的な反感をすぐに否定し、ポルトガル人指揮官のキャリアを称賛した。「彼をとても尊敬している。長年指導を続け、これほど多くの成功を収めてきたことは、優れた才能の証しだ。私がローのアシスタントだったとき、マドリーで彼に会った」とドイツ人指揮官は語った。

フリック監督はまた、モウリーニョ監督が選手たちに与え続けている影響を、指揮官としての力量の証しに挙げた。「彼の下でプレーした選手は皆、彼について大きな敬意を持って話す。同業者であり、大きな成功を収めた人物だ」とバルセロナの監督は述べた。

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フリック監督は勝ち点3が最優先だと認めつつ、この一戦が持つ文化的な重みも理解している。「クラシコは特別だ。最高の試合だ。世界中がこの試合を見ている。何百万人もの人々が、異なる文化や世代を超えて、この試合でつながる。信じられないことだ。勝ち点は3にすぎないが、それ以上のものがある。この試合に関われるのは素晴らしいことだ。我々には準備ができていると思う。チームを信じている。良い感触がある」