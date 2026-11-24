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レアル・マドリーは火曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウで行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のPSV戦で、まったく異なる2つの顔を見せた。前半のビハインドを、ジョゼ・モウリーニョ監督のベンチからの采配によって大勝へと変え、5-1で勝利を収めた。

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レアル・マドリーは前半、明らかな守備の問題を抱えた。オランダのチームの波状攻撃を前にゴールはがら空き同然で、PSVはPKで先制し、リードを広げるに十分な決定機も何度か逃した。しかし、ハーフタイム明けに状況は一変した。モウリーニョが早々に行った3枚替えを生かし、まるで別のチームのように生まれ変わったレアル・マドリーは、試合を攻撃のショーへと変え、衝撃の5ゴールで締めくくった。

この勝利は単に勝ち点3を積み上げただけではなく、モウリーニョが追求するチームのアイデンティティについて重要な意味を持つものだった。守備の綻びを修正することこそがレアル・マドリーの攻撃力を解き放つ真の鍵であることを試合が証明し、それはすぐさま結果に表れた。

この勝利でレアル・マドリーは5連勝で勝ち点を15に伸ばし、全勝でチャンピオンズリーグのリーグフェーズ首位に立った 。ただしこれは暫定で、上位の順位に影響しうる明日のパリ・サンジェルマン対ローマの結果を待つことになる。

すべては守備から

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モウリーニョは先発でアントニオ・リュディガーとエデル・ミリトンのセンターバックコンビを起用した。ミリトンは負傷による長期離脱からまだコンディションを取り戻している段階にあり、リュディガーも今季は定期的な出場機会を得ていなかった。一方で、主力のディーン・ハイセンとイブラヒマ・コナテは休ませる選択をした。

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しかし、この選択は前半には裏目に出た。レアル・マドリーは守備の安定感を欠き、ライン間や最終ラインの中央にスペースが生まれた。PSVはこれをうまく突き、ティボー・クルトワの守るゴールに何度も危険な攻撃を仕掛けた。

レアル・マドリーの苦しみは、イヴァン・ペリシッチのPKで先制を許しただけにとどまらなかった。PSVは追加点に迫る決定機をほかにも逃しており、レアル・マドリーは0-1のビハインドでハーフタイムを迎えた。モウリーニョの守備陣の人選と、チームの巻き返す力に疑問の声が上がる中でのことだった。

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だが、このポルトガル人指揮官が評価されるべきは、修正をためらわなかった点だ。後半開始と同時に一挙3人を交代し、リュディガーとミリトンを下げてハイセンとコナテを投入。さらにオーレリアン・チュアメニに代えてジュード・ベリンガムを送り出し、チームをまったく別の形に組み直した。

この3つの交代こそが試合の真の転換点となった。レアル・マドリーは守備のバランスを取り戻し、PSVの攻撃を食い止められるようになった。ホームチームのプレッシャーをかいくぐるのに大いに苦しんだPSVは、後半、攻撃面でほぼ完全に姿を消した。

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その一方で、レアル・マドリーの猛攻が始まった。わずか14分間で3ゴールを連取して事実上勝負を決め、オランダのチームの反撃の望みを断ち切ると、終盤には4点目と5点目を追加。前半のミスを正したモウリーニョの采配が成功したことをはっきりと示した。

モウリーニョの賭けが的中、ベリンガムは不可欠なピースに

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モウリーニョの交代は守備の問題を修正するだけではなかった。中盤では明らかな戦術的リスクも伴っていた。アンカーのチュアメニを下げ、ベルナルド・シウバを守備的MFの位置に一人で残し、アルダ・ギュレルとジュード・ベリンガムにはより自由に動いて攻撃的なエリアへ進出する役割を与えたのである。

PSVのように素早いカウンターを繰り出せるチームを相手に、ベルナルド・シウバを中盤に一人で残すことには不安もあった。しかし、レアル・マドリーのハイプレスは完璧に機能し、選手たちはオランダのチームに危険な攻撃を組み立てさせず、中盤の背後のスペースも使わせなかった。

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レアル・マドリーはギュレルとベリンガムのライン間での動きからも恩恵を受けた。2人はともに際立ったパフォーマンスを見せ、トルコ人選手はパスセンスと狭いスペースでの動きを生かして2アシストを記録した。一方のベリンガムは見事なゴールを決めただけでなく、中盤で大きな運動量を発揮し、プレッシングやボール奪取、各ラインをつなぐ役割でも貢献した。

ベリンガムはレアル・マドリーの布陣に欠かせないピースであることを改めて証明した。攻撃力やペナルティエリアに侵入する能力だけでなく、チームのための献身的な働きや試合のリズムを左右する力も備えており、それらはモウリーニョが今後のチームづくりで必要とするものだ。

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3ゴールでリードを奪った後、モウリーニョは新たな修正を施し、アルダ・ギュレルに代えてエドゥアルド・カマヴィンガを投入した。中盤のバランスを取り戻し、ベルナルド・シウバの守備面をより手厚く支えるための采配だった。このポルトガル人指揮官は試合を通じてリスクを取り続けたわけではなく、それが成功したタイミングを逃さず生かし、その後は中盤を固めて主導権を維持したのである。

また、モロッコのスター、ブラヒム・ディアスもディオマンデに代わって途中出場し、存在感を示した。魔法のようなパスでキリアン・エンバペの4点目をアシストし、エンバペは難なくゴールに流し込んだ。

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ヴィニシウス、ついに悪い流れを断ち切る

後半のレアル・マドリーの劇的な変化で最も恩恵を受けた一人が、ヴィニシウス・ジュニオールだ。モウリーニョは最近の調子の低下にもかかわらず彼を先発起用し、90分間ピッチに残した。PSVの守備に生まれたスペースを突くとともに、自信を取り戻す機会を与える狙いだった。

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このブラジル人スターは、ゴール感覚を取り戻すことを目指して試合に臨んだ。今季開幕以来わずか1ゴールにとどまっていたうえ、ラ・リーガでの4試合の出場停止によってレギュラーの座も脅かされていたからだ。とりわけ、目覚ましい活躍を見せ、実力を証明する機会を得ていたヤン・ディオマンデの存在は大きかった。

しかし、モウリーニョはこの状況に異なるアプローチで臨み、どちらかを犠牲にするのではなく2人をともに起用することを選んだ。ヴィニシウスには前線でより自由にプレーする機会を与え、このブラジル人選手のスピードと個人技を生かすとともに、ディオマンデが攻撃面でもたらす運動量と活力も引き出した。

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ヴィニシウスは試合中に得たチャンスを生かそうと試み、ポストとクロスバーを1度ずつ叩いたほか、ゴール前での惜しいシュートもいくつか外した。それでも彼は狙い続けた。とりわけ後半はレアル・マドリーが試合の主導権を握り、PSVが後退したことで、アタッカー陣の前にはより多くのスペースが生まれていた。

報いが訪れたのは終盤だった。ヴィニシウスはジュード・ベリンガムからの見事なパスを生かしてレアル・マドリーの5点目を決め、待望のゴールで試合を締めくくった。この一撃でゴール欠乏に終止符を打ち、数字の落ち込みとディオマンデとのポジション争いでプレッシャーにさらされていた攻撃面の状況に、いくらかの落ち着きを取り戻した。

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モウリーニョが評価されるべきは、何度も決定機を逃したヴィニシウスを交代させず、最後までピッチに残した点だ。この試合が自信を取り戻す絶好の機会になると見抜いていたのであり、それは実際にゴールという形で結実した。このゴールはブラジル人スターにとって新たな出発点となるかもしれない。レアル・マドリーでレギュラーの座を守りたいのであれば、本来の実力を取り戻す必要がある。