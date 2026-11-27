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チュニジアのスポーツ弁護士ムアティ・ダフリ氏が、アフリカネイションズカップ2025決勝のモロッコ対セネガルをめぐるスポーツ仲裁裁判所（CAS）の決定について法的な見解を示した。先週火曜日に出された判断は、試合を続行させた主審の判断の優位性を確立し、試合中に規律違反があったにもかかわらず事後の上訴決定による結果の変更を認めなかった点で、フィールド・オブ・プレー理論の発展における画期的なものだとしている。

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ダフリ氏は金曜日、Koooraの独占取材に応じ、スポーツ仲裁裁判所の今回の決定はスポーツ法学に質的な貢献をもたらすものだと語った。とりわけ重要なのは、試合の中断が最終的な試合放棄に当たるか否かの判断は、試合進行中における主審の排他的なピッチ上の権限に属すると確立した点だと説明した。

チュニジア人弁護士は「セネガル代表の選手たちが主審の許可なく約15分間にわたりピッチを離れたことは、疑いなく処分に値する重大な規律違反だ」と説明した。一方で、違反の発生と、それが試合結果に及ぼす影響とは区別しなければならないと強調し、この点こそが本件における法的な逆説の核心だとの見方を示した。

さらに「主審は選手たちがピッチを離れたことを理由に試合終了を宣告したわけではなく、彼らがピッチに戻った後にプレー再開を認め、延長戦を経て最後まで試合を運営した。したがって、試合を続行させ、ピッチ上で競技として終わらせたその判断は、フィールド・オブ・プレー理論の保護を受ける」と付け加えた。

ダフリ氏は、アフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会には、遡及的に主審に取って代わり、主審が試合中に判断しなかった最終的な試合放棄を認定したり、終了の笛まで実際に行われた試合の結果を取り消したりする権利はなかったとの考えを示した。

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そのうえで、こうした考え方はスポーツ仲裁裁判所の判例に基づくものだと指摘し、スイス連邦裁判所がこの点について示した判断にも言及した。主審のピッチ上の権限に属する判定は、試合終了後に競技結果を変更する形で見直されてはならないと強調した。

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なぜセネガル選手の試合放棄はタイトル喪失につながらなかったのか

モロッコとセネガルの紛争で最も繊細な側面について、ダフリ氏は、CASの決定は比例原則と、懲戒責任と競技結果に関わる制裁との機能的分離の原則を確立したと説明した。規律違反が必ずしもピッチ上で得た結果の取り消しを意味するわけではないとの見方だ。

同氏は「試合放棄および0-3の没収試合による敗戦を定めたアフリカネイションズカップ規定第84条の適用は、チームが最終的に試合の続行を拒否し、競技として試合を完了できなくなることを前提としている」と述べた。

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一方、チームがピッチに戻り、主審がプレー再開を許可し、試合が最後まで行われた場合には、反スポーツ的行為への対処は懲戒処分や罰金、出場停止によって行われるべきであり、事後の行政的決定や上訴決定によって勝者を変更することで行うべきではないという。

この分離こそが、CAF規律委員会と上訴委員会の対応の違いを説明するものだとチュニジア人弁護士はみる。規律委員会は決勝での一連の出来事を受け、総額61万5000ドルの罰金を科したほか、セネガルのパペ・ティアウ監督に5試合の出場停止処分を下した。これに対し上訴委員会は、セネガル代表を0-3の没収試合による敗戦とし、タイトルをモロッコに与えていた。

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ダフリ氏は、試合が主審の判断で再開され、最後まで行われた以上、規律違反への処罰がタイトルを剥奪したり、ピッチ上で決着した結果を覆したりする手段になってはならないと指摘した。これが、CASが上訴委員会の決定を取り消し、延長戦の末にセネガルが1-0で勝利したピッチ上の結果を維持した規律委員会の決定を復活させた理由だと説明した。

CASの決定は主審の免責が絶対的であることを意味するのか

モロッコ対セネガル問題の判断がもたらす影響に関する別の論点として、ダフリ氏は、フィールド・オブ・プレー理論は審判の判定に絶対的な免責を与えるものではなく、あらゆる場合に法的審査を免れることを意味するものでもないと指摘した。

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同氏によれば、ピッチ上の免責は相対的な性質のもので、悪意、不正、偏り、あるいは汚職が立証されれば消滅し得る。また、事実関係に関する技術的判断の範囲外であれば、大会規定の適用における法的な誤りが立証された場合にも覆され得るという。

モロッコ対セネガルの騒動が大会規定の見直しを促す

ダフリ氏の分析はモロッコ対セネガル問題の影響にとどまらなかった。同氏は大陸連盟や各国のスポーツ連盟、アラブ諸国の仲裁機関に対し、試合放棄や一時的なプレー中断のケースを定める規定を改定するよう呼びかけた。

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また、最終的な試合放棄と、その後に試合が再開される中断とを区別する、より明確な基準を設けるとともに、技術的な誤りと法的な誤りの境界を明文化し、規律委員会と上訴委員会の判断が食い違う可能性を減らすよう求めた。

こうした規定が明確になれば、スポーツ競技の信頼性が守られ、ピッチ上で起きた出来事の法的効果について所管機関の解釈が分かれた際に生じる紛争の再発を防げるとの考えを示した。

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チュニジア人弁護士は最後に、フィールド・オブ・プレー理論はスポーツ仲裁人の権限を制限する手続き上のルールにとどまるものではないと強調し、「競技スポーツにとって存在そのものを支える安全弁」だと表現した。

ダフリ氏によれば、この理論の本質は、主審の判断と試合の完了によって競技として決着したものを守り、ピッチの外で勝者を決め直すような事後の上訴決定によって覆されるのを防ぐことにある。そして、セネガル対モロッコ問題におけるCASの決定は、この原則を明確に体現したものだとの見方を示した。