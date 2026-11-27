共有 GOALをGoogleでフォロー

チュニジア人のスポーツ弁護士モアティ・ダフリ氏が、モロッコとセネガルによるアフリカネイションズカップ2025決勝をめぐるスポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定について法的な解説を行った。同氏は、先週火曜日に下された裁定はフィールド・オブ・プレー理論の発展における画期的な判断だと評価した。試合で規律違反があったにもかかわらず、試合を続行するという主審の判断を優先し、事後の上訴決定によって結果を変えることを認めなかったからだという。

広告

ダフリ氏は金曜日、Koooraの独占取材に応じ、CASが下した裁定はスポーツ法学に質的な貢献をもたらすものだと語った。そのうえで、裁定が確立した最も重要な点は、試合の中断が最終的な試合放棄にあたるかどうかの判断が、試合進行中における主審のピッチ上の専権に属するということだと説明した。

同氏は「セネガル代表の選手たちが主審の許可なく約15分間ピッチを離れたことは、疑いなく処分に値する重大な規律違反だ」と述べた。ただし、違反があったことと、それが競技結果に及ぼす影響とは区別しなければならないと強調し、この点こそが本件における法的なパラドックスの核心だとの見方を示した。

さらに「主審は選手たちがピッチを離れたことを理由に試合を打ち切ると判断したわけではなく、彼らがピッチに戻った後に試合再開を認め、延長戦を経て最後まで試合を裁いた。したがって、試合を続行し、ピッチ上で競技として終了させるという主審の判断は、フィールド・オブ・プレー理論によって保護される」と付け加えた。

ダフリ氏は、アフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会には、遡って主審に取って代わり、試合中に主審が判断しなかった最終的な試合放棄があったと宣言したり、終了の笛まで実際に行われた試合の結果を取り消したりする権限はなかったとの考えを示した。

広告 広告

同氏は、こうした考え方がCASの判例に基づくものだと指摘し、この点に関するスイス連邦裁判所の判断にも言及した。そのうえで、主審のピッチ上の権限に属する判定について、試合終了後に競技結果を変える形で見直すことは許されないと強調した。

Related Topics

なぜセネガルの選手たちの試合放棄はタイトル喪失につながらなかったのか

モロッコとセネガルの係争で最も微妙な側面について、ダフリ氏は、CASの裁定が比例原則と、懲戒責任と競技結果に影響する処分との機能的分離という原則を確立したと説明した。そして、規律違反が必ずしもピッチ上で成し遂げられたものの取り消しを意味するわけではないとの見解を示した。

同氏は「試合放棄と0-3の没収負けに関するアフリカネイションズカップ規約第84条の適用は、チームが最終的に試合の続行を拒否し、競技として試合を完了できなくなることを前提としている」と語った。

広告

一方、チームがピッチに戻り、主審が試合再開を認め、その後試合が最後まで行われた場合には、反スポーツ的行為への対応は懲戒処分や罰金、出場停止によって行うべきであり、事後の行政的決定や上訴決定で勝者を変えることによって行うべきではないという。

チュニジア人弁護士は、この区別こそが二つの判断の違いを説明するものだと考えている。一つは、決勝での一連の出来事を受けて総額61万5000ドルの罰金を科し、セネガルのパプ・ティアウ監督に5試合の出場停止処分を下したCAF規律委員会の対応であり、もう一つは、セネガル代表を0-3の没収負けとし、モロッコにタイトルを与えた上訴委員会の決定である。

広告

ダフリ氏は、試合が主審の判断によって再開され、最後まで行われた以上、規律違反への処分がタイトルを剥奪したり、ピッチ上で決着した結果を変えたりする手段になるべきではないと述べた。これこそが、CASが上訴委員会の決定を取り消し、延長戦の末のセネガルの1-0勝利というピッチ上で記録された結果を維持した規律委員会の決定を復活させた理由だという。

CASの裁定は主審の判定が絶対的に不可侵であることを意味するのか

モロッコ対セネガルの裁定がもたらす影響に関する別の論点として、ダフリ氏は、フィールド・オブ・プレー理論が審判の判定に絶対的な不可侵性を与えるものではなく、あらゆる場合に法的審査を免れることを意味するわけでもないと指摘した。

広告

同氏によれば、ピッチ上の判定の不可侵性は相対的なもので、悪意、不正、偏向、汚職の存在が証明されれば失われうる。また、事実関係に対する技術的な判断の範囲外の問題である限り、大会規約の適用に法的な誤りがあったと証明された場合にも、覆されうるという。

モロッコ対セネガル騒動が大会規約の見直しを促す

ダフリ氏の分析はモロッコ対セネガル問題の影響にとどまらなかった。同氏は各大陸連盟、各国のスポーツ連盟、アラブの仲裁機関に対し、試合放棄や一時的な試合中断のケースを定める規定を改定するよう呼びかけた。

広告

そのうえで、最終的な試合放棄と、その後に試合が再開される中断とを区別するためのより明確な基準を設けるとともに、技術的な誤りと法的な誤りの境界を明文化し、規律委員会と上訴委員会の判断が食い違う可能性を減らすよう求めた。

同氏は、こうした規定が明確になれば、スポーツ競技の信頼性が守られ、ピッチ上の出来事の法的効果をめぐって所管機関の解釈が分かれた際に生じる紛争の再発を防げるとの考えを示した。

広告

チュニジア人弁護士は最後に、フィールド・オブ・プレー理論はスポーツ仲裁人の権限を制限する手続き上のルールにとどまるものではないと強調し、「競技スポーツにとって存在に関わる安全弁」だと表現した。

ダフリ氏は、この理論の本質は、主審の判断と試合の完了によって競技として決着したものを守り、ピッチの外で勝者を決め直す事後の上訴決定によって覆されるのを防ぐことにあるとし、セネガル対モロッコの件におけるCASの裁定はこの原則を明確に体現したものだと評価した。