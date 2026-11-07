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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、土曜午後にノッティンガム・フォレストに1-3で敗れる手痛い結果を受け、怒りをあらわにした。イタリア人指揮官は試合後、歯に衣着せぬ言葉で、スター選手をそろえたチームにフィジカル面での存在感がまったく欠けていたと指摘した。

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シティ指揮官、フィジカル面の問題を指摘

リアム・デラップが見事な2ゴールを挙げ、ノッティンガム・フォレストに今季プレミアリーグでのホーム初勝利をもたらし、精彩を欠いたマンチェスター・シティを退けた。フォレストは相手の基本的な守備ミスを突き、ジャイール・クーニャとデラップのゴールで前半に2点のリードを築いた。後半にはラヤン・シェルキが鮮やかなハーフボレーでシティに反撃の望みをつなぎ、シティが試合を支配する時間帯もあった。しかし、デラップが鋭いカウンターアタックを見事なシュートで締めくくり、逆転への望みを打ち砕いた。

試合終了直後、イタリア人指揮官は前半45分間に見せたチームの競り合いの弱さを厳しく批判した。マレスカ監督は『スカイ・スポーツ』に「前半、相手の強度に対抗できず、競り合いにすべて負けていては難しい。そこから反撃しようとしても遅すぎる。このような試合では相手の強度に対抗し、競り合いに勝たなければならない。そうでなければ常に苦しくなる。前半は競り合いもセカンドボールへの対応も不十分で、すべて負けていた。反撃に出ようとした時には0-2で負けていた。サッカーでは、それは常に難しい状況だ」と語った。

フォレストが決めたゴールにつながる場面を一つずつ振り返るマレスカ監督の言葉には、苛立ちがにじんだ。いずれも守備の集中力とフィジカル面での粘りの欠如が原因に見えた。戦術面での問題についても、こう説明した。「1点目の場面では、我々はボールをつないで組み立てようとしていた。2点目はピッチ中央での競り合いに負け、3点目は相手ペナルティーエリアの際での競り合いに負けた。このような試合では、相手の強度に対抗しなければならない」

負傷への懸念と戦術面の苦戦

シティに追い打ちをかけたのは、マレスカ監督がハーフタイムに守備陣の大幅な変更を余儀なくされたことだ。これによりチームのリズムはさらに乱れた。マルク・グエイとヨシュコ・グヴァルディオルがともに交代し、最終ラインはフォレストの直接的なカウンターアタックに対して脆弱になった。

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この結果、2位シティは首位アーセナルとの勝ち点差が6に広がった。アーセナルは同日早くにハルを1-0で下している。一方、16位フォレストは降格圏との差を勝ち点2に広げた。さらに、この結果によってマンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグのシーズンでこの時期に初めて下位3チームに入った。

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ハーフタイムの交代について、マレスカ監督は「［マルク・］グエイは負傷のため交代を求めた。前半に問題を抱えていた。［ヨシュコ・］グヴァルディオルも今週、軽い問題があった。前半の我々は十分ではなく、このような試合に求められる強度に対応できなかった」と説明した。

デラップが古巣相手に2得点、フォレストを勝利に導く

この日の主役は、鮮やかな2ゴールでフォレストの勝利を決定づけたデラップだった。シティのアカデミー出身選手は、力強さと正確な決定力を見せ、古巣に欠けていたものを示した。18分のゴールでフォレストは2点リードとした。プレミアリーグの試合でシティがこれほど早い時間に2点のビハインドを負ったのは、2019年11月のリヴァプール戦で13分に2点差とされて以来だった。

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シティはアストン・ヴィラ戦（2-1）、ブライトン戦（1-0）、そして今回のフォレスト戦で勝ち点を落としている。それでもマレスカ監督は、トップリーグでは状況が目まぐるしく変わるとして、低迷を冷静に受け止めようとした。「これがサッカーだ。我々は最初の7試合に連勝した。それはそれまで一度もなかったことだ。そして今は3連敗している。これがサッカーだ。試合を重ねるごとに良くなるよう努めなければならない」と述べた。

チームに待ち受ける厳しい学び

マレスカ監督の下で進む変革は、最初の大きな壁に突き当たっているようだ。選手たちは、激しくプレスをかける相手を前に、監督の戦術が求める厳しい要求への適応に苦しんでいる。代表戦による中断期間が明けても、シティを待つ日程は厳しい。11月21日にフラム、24日にチャンピオンズリーグでナポリと、いずれもホームで対戦した後、29日にはエミレーツ・スタジアムで首位アーセナルとの大一番を迎える。

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チームはまだ成長の過程にあるのかと問われたマレスカ監督は、こう答えた。「間違いなくそうだ。私は以前、選手たちのことを知らなかったし、一緒にやってきたのはまだ3、4カ月だ。選手たちは私を知る必要があり、私も彼らを知る必要があると思う。学びの過程にある。我々は自分たちがうまくできていることを分かっているが、できていないことも理解し、改善に努めなければならない」