SVヴェルダー・ブレーメンでフュルクルクがゴールを量産するなか、ここ数週間、ドイツ代表への復帰を求める声はますます高まっていた。一方、クロップは長らく明言を避けていたが、バイエルン・ミュンヘンとアーセナルによるチャンピオンズリーグの試合中、注目を集めたハーフタイムのインタビューで「ニクラス・フュルクルクは33歳だ。それは私のせいじゃない！」と強調した。一方、フュルクルク本人は繰り返し質問を受け、この話題が落ち着くことを望んでいた。

「ハーフタイムのインタビューで自分が話したことすべてに、満足しているわけではない」。クロップは代表監督就任後2度目の合宿に向けたメンバー発表に際し、DFB.TV で笑みを浮かべながらそう語った。ただし、59歳のクロップが自嘲気味に振り返ったのは、議論を呼んだ「私のせいではない」という発言ではない。おそらく、ドイツ最多優勝クラブにおけるハリー・ケインの役割や、ヴァンサン・コンパニのシステムについての不用意な発言を指していたのだろう。クロップ自身、そのシステムを「理解できなかった」と述べていた。その後、クロップには厳しい批判が浴びせられた。とりわけ、その振る舞いが代表監督というより、テレビの解説者を思わせたためだ。クロップは2026年ワールドカップでも、マゼンタでその役割を務めていた。

ただ、クロップはフュルクルクについての発言は今も変わらないと強調した。「事実だけ」を挙げたという。「その後、彼がスポーツスタジオに出演した。そこで私は、これだけ互いについて話してきたのだから、今度は直接話してもいいだろうと思った。実際に話したよ。メンバー発表よりずっと前のことだ」と続けた。2人が話したのは「初めて」だったという。それでも、以前から知り合いだったかのように感じられたそうだ。

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ユルゲン・クロップはなぜニクラス・フュルクルクを呼び戻したのか？「比較的簡単」な決断

クロップは、1年以上代表から遠ざかっていたフュルクルクを復帰させた理由について、プレー面からも説明した。「彼は試合に絶大な影響を与える。ゴールだけではない。立ち振る舞いもそうだ。（中略）キャリアのどの時期にも、今ほどチームに影響を与えられたわけではないと思う。ブレーメンではそれができている。居心地の良さを感じられれば、何が起こるかが分かる。選手たちにも、そういう感覚を与えたい。頻繁に一緒に過ごせるわけではないとしてもね」とクロップは語った。

ブレーメン復帰後、公式戦10試合で12ゴールを挙げたフュルクルクは現在、欧州5大リーグで最も多く得点しているドイツ人選手だ。「今は開催されないが、もし明日欧州選手権があるなら、もちろん彼を連れていく」とクロップは強調し、「そう考えれば、選出は比較的簡単だった」と付け加えた。

ニクラス・フュルクルクが最後にドイツ代表でプレーしたのはいつ？

フュルクルクは、ほぼちょうど4年前にハンジ・フリックの下でデビューして以来、ドイツ代表で24試合に出場し、14ゴールを記録している。ただし、最後の出場は2025年夏のネーションズリーグ決勝大会だった。最後にメンバーに選ばれたのは、同年9月のことだ。

フュルクルクはその後、ブレーメンのチームメートに感謝した。「選ばれてうれしいです。チームの良いパフォーマンスのおかげで、私も恩恵を受けることができました。今回の選出はチーム全体に対する素晴らしい評価でもあると感じています」と、クラブの公式サイトがコメントを伝えている。

一方、前回とは異なり、ヨナタン・ブルカルト（アイントラハト・フランクフルト）とニック・ヴォルテマーデ（ユヴェントス）はメンバー入りしなかった。攻撃陣にはフュルクルクのほか、カイ・ハヴァーツ（アーセナル）と、ブルカルトのチームメートであるユネス・エブヌタリブが選ばれた。また、グラードバッハの若手有望株ワエル・モヒヤも、ドイツ代表にとって全くの新顔だ。