SVヴェルダー・ブレーメンでのフュルクルクのゴールラッシュを受け、ここ数週間はドイツ代表復帰を求める声がますます高まっていた。一方、クロップは長らく明言を避けていたが、バイエルン・ミュンヘンとアーセナルのチャンピオンズリーグの試合で注目を集めたハーフタイムのインタビューでは、こう強調した。「ニクラス・フュルクルクは33歳だ。それは私のせいじゃない！」。一方、ベテランのフュルクルク自身は、繰り返し質問を受けた後、この話題が落ち着くことを望んでいた。

「ハーフタイムのインタビューで話したことすべてに、今の私は満足しているわけではありません」。クロップは今回、代表監督就任後2度目の合宿に向けたメンバー発表に際し、DFB.TVで笑みを浮かべながらそう語った。ただし、議論を呼んだフュルクルクについての「私のせいじゃない」という発言を、自虐的に振り返ったわけではなかった。むしろ、ドイツの最多優勝クラブにおけるハリー・ケインの役割やヴァンサン・コンパニのシステムについての、まずい発言に言及したのだ。クロップ自身、そのシステムを「理解できなかった」と語っていた。その後、クロップには厳しい批判が殺到した。とりわけ、その振る舞いが代表監督というより、テレビ解説者のように見えたためだ。クロップは2026年のワールドカップでも、Magentaでその役割を務めていた。

ただ、フュルクルクについての発言は今も撤回しないとクロップは強調した。挙げたのは「事実だけ」だという。「その後、彼がスポルトシュトゥーディオに出演したので、私はこう思いました。これだけお互いについて話してきたのだから、今度は直接話してもいいだろう、と。実際に話しました。メンバー発表よりずっと前のことです」と続けた。2人が話をしたのは「初めて」だったという。それでも、以前から知り合いだったかのように感じられる会話だった。

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ユルゲン・クロップはなぜニクラス・フュルクルクを呼び戻したのか？ 「比較的簡単」だった決断

クロップは、1年以上代表から遠ざかっていたフュルクルクを復帰させた理由も、プレー面から説明した。「彼は試合に信じられないほど大きな影響を与えます。ゴールだけではありません。振る舞いもそうです。（中略）キャリアのどの時期でもチームにこれほどの影響を与えられたわけではないと思いますが、ブレーメンではそれができています。居心地の良さを感じていれば、何が起きるかが分かります。私たちも選手たちに、基本的にはそうした感覚を与えたいのです。一緒に過ごす機会がそれほど多くなくても」とクロップは語った。

ブレーメン復帰後、公式戦10試合で12ゴールを挙げたフュルクルクは、現在、欧州5大リーグで最も多く得点しているドイツ人選手だ。「今は開催されませんが、もし明日から欧州選手権が始まるなら、もちろん彼を連れていきます」とクロップは強調し、「そう考えれば、招集は比較的簡単な決断でした」と付け加えた。

ニクラス・フュルクルクが最後にドイツ代表でプレーしたのはいつ？

フュルクルクは、ほぼちょうど4年前にハンジ・フリック監督の下でデビューして以来、ドイツ代表として24試合に出場し、14ゴールを挙げている。ただ、最後にプレーしたのは2025年夏のネーションズリーグ決勝ラウンドで、最後に招集されたのは同年9月だった。

フュルクルクはその後、ブレーメンのチームメートに感謝した。クラブの公式サイトによると、「招集をうれしく思います。チームの良いパフォーマンスのおかげで、僕も恩恵を受けることができました。これはチーム全体に対する素晴らしい評価だとも感じています」と語った。

一方、前回と比べると、ヨナタン・ブルカルト（アイントラハト・フランクフルト）とニック・ヴォルテマーデ（ヨナタン・ター）はメンバー入りしなかった。前線にはフュルクルクのほか、カイ・ハヴァーツ（アーセナル）と、ブルカルトのチームメートであるユネス・エブヌタリブが選ばれている。また、グラードバッハの若手スター、ワエル・モヒヤはドイツ代表に初めて名を連ねた。