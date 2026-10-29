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アーセナルの元監督アーセン・ヴェンゲル氏は、バクーで初開催されたFIFA U-15ワールドカップ＆フェスティバルを称賛した。刷新された8人制の形式で189の加盟協会が競う様子を見届けたヴェンゲル氏は、FIFAのグローバル・フットボール開発責任者を務めており、この大会がサッカー新興国とサッカー先進国の隔たりを埋めると考えている。

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世界の若者が集う大会、各国を結ぶ

ヴェンゲル氏は、1週間にわたる大会が10月22日の開幕以来、アゼルバイジャンの首都に3000人を超える選手、コーチ、大会関係者を集めたことを喜んでいる。2011年または2012年生まれの選手を対象とするこの大会は、2025年12月にFIFA評議会の承認を受けた。通常より小さいピッチを使用し、試合は前後半各20分で行われる。専用に建設されたホヴサン競技複合施設では、20面のピッチを同時に使い、約1000試合が開催されている。

変更された大会方式で各国間の実力差を縮小

各代表団は選手14人と最大6人のスタッフで構成される。シニアとユースのランキングに基づいて組み分けされた総当たり方式のグループ戦を4、5試合戦った後、成績に応じた6つの階層に分かれ、さらに4、5試合を行う。

大会の雰囲気と形式について、ヴェンゲル氏はこう語った。「まず目に入るのは、喜びと興奮に満ちた光景だ。世界中の人々がここに集まり、実質的に190チームが参加する大会を1週間ですべて開催し、同じ場所で過ごす機会を与えている。選手たちは本当に幸せそうで、真剣に取り組んでいる。世界中の人々が一つになり、交流し、踊り、プレーする姿を見ると、これこそサッカーが常に果たすべき役割だと思う。

「非常にうまくいっていると思う。国による差が大きくなりすぎるため、11人対11人ではなく、人数を減らしたかった。また、誰もが互いに対戦できるよう、試合時間も短くしたかった。

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「スポーツを愛していれば、自分がどれほどの実力を持っているか知りたいものだ。だから、あらゆる相手と対戦する必要がある。小さな国のチームも大きな国のチームと対戦し、夢と幸せな思い出を胸に帰国できるはずだ。同時に、自分たちの立ち位置が分かるので、成長するために何に重点を置くべきかも理解できる。これは我々にとっても、FIFAの育成にとっても非常に重要なことだ」

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小さなサッカー国が自信を得る

強豪との対戦が、台頭する若手選手に自らの可能性を気づかせる助けになることについて、77歳のフランス人はこう続けた。「どの国も、ほかの国より成功する権利を持っているわけではないと思う。ただ、人数は影響する。それでも、小さな国が大きな国と競い合う姿を数多く見てきた。だからこそ、両者が対戦することが重要だし、先ほど話したように、小さな国も戦える。

「競い合うことで、基本的には『思っていたより自分は優れている』と気づく。そして、『これとあれができれば、最高の相手とも戦える』と思える。それが機会というものだ。成長するには機会が必要だ。『すべての才能にチャンスを』と言うとき、大切なのは機会だ。ここでは参加し、プレーし、トップレベルで通用するだけの資質が自分にあると気づける」

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各階層の決勝を経て、大会は規模拡大へ

参加するすべての国は、10月30日金曜日の最終日まで試合を続ける。同日にはバクーのクリスタルホールで6つの階層すべての優勝チームが決まり、最上位の階層Aを制したチームが大会全体の優勝トロフィーを手にする。今年の男子大会に続き、2027年大会には世界各地の女子チームが参加する。2028年以降は、FIFAに加盟する全211協会が、男子と女子の別々の大会にそれぞれチームを出場させるよう招待される。