



事実上、ほぼすべてのプロサッカー選手（そしてその代理人）を、自分自身を除いてずっと裕福にした男は、サッカーを永遠に変えるつもりなどなかった。ジャン＝マルク・ボスマンは反抗的になりたかったわけではなく、自身のクラブであるRFCリエージュ、ベルギーサッカー協会、そして最終的にはUEFAを欧州司法裁判所に訴えるつもりもなかった。

ボスマンは、今になって本人がそう呼ぶように、サッカーに「何か素晴らしいものを与えた」かったわけでもなかった。そして何より、そのために自分自身が最も大きな代償を払うことなど望んでいなかった。「私の人生は混乱していた」。彼はそう表現するが、実際にはまさに転落だった。アルコール、借金、うつ、家庭内暴力での訴訟、そして慢性的な金欠。ボスマンはサッカーを革命的に変えたが、サッカー界はもはや彼を求めなかった。「悲しいことだが、最初から私を消し去ろうとしていた。私は無視された。でも、既存の権力機構に挑めば代償を払うことになるのだと理解した」と、彼は今そう語る。

当時のボスマンが求めていたのは、確かに正義だった。ただし、それは自分自身のためのものだった。彼はただサッカーを続けたかっただけで、1990年夏にベルギー1部のRFCリエージュとの契約が終了した後、フランス2部のUSLダンケルクへ移籍したいと考えていた。

当時25歳だったボスマンは、平均的な才能の攻撃的MFだった。スタンダール・リエージュの育成出身で、そこでプロデビューも果たしたが、過去2年間は地元のライバルであるRFCでディヴィジョン1の25試合に出場しただけだった。ボスマンはRFCとの契約が終わることを喜んでいた。最後の数カ月は困難だったからだ。指揮官やフロントと対立し、クラブは契約延長のオファーこそ出したものの、提示された月給は約850ユーロにまで減額されていた。元の給与の4分の1にすぎなかった。1990年の話ではあるが、西ヨーロッパの1部リーグのサッカー選手で850ユーロ？ それは当時ですらむしろばかげた額だった。当時ベルギーでは工場労働者が約1000ユーロを稼いでいた。ダンケルクからのオファーはまさに渡りに船だった。2部ではあるが、ベルギーより大きなサッカー国であるフランスでプレーできる。しかも故郷との国境のすぐそばの街でプレーできた。ボスマンのような選手にとって、堅実なオファーだった。

当時の所属クラブはジャン＝マルク・ボスマンに巨額の移籍金を設定した

ただ、厄介だったのは、RFCリエージュがボスマンを簡単には手放そうとせず、背番号10の彼に対して60万～80万ユーロの移籍金を要求したことだ。言うまでもなく、これは契約がすでに満了しており、しかもベルギーの最低賃金レベルの新契約を提示されたばかりの選手に対して、である。

ダンケルクはその額を払う意思がなかった、あるいは払えなかった。リエージュは移籍を禁じた。そしてボスマンは反逆者になった。彼はプロ資格を放棄し、アマチュアとして再登録されることでリエージュを離れることができた。コンディションを維持するため、まずフランス5部のクラブに加わり、1年後にはインド洋に浮かぶフランス領の島、レユニオンの1部クラブに加わった。そして何より、ボスマンはかつての所属クラブとベルギーサッカー協会を相手取り、損害賠償を求めて提訴した。

競技面では、ボスマンの移籍はほとんど話題になるようなものではなかった。レユニオンでは幸せになれず、1992年にベルギーへ戻った際にも、彼と契約したがるクラブはなかった。失業手当を申請したが、却下された。その数年間、元プロ選手だった彼は一時、両親の家のガレージで暮らしていた。





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ボスマン判決はサッカーを“その前”と“その後”に分けた

法廷では、より良い流れになった。すでに1990年、ベルギーの裁判所は、彼のダンケルク移籍に移籍金は発生すべきではなかったと判断していた。だが、クラブとサッカー協会はその判断に従わなかった。UEFAの見解では、通常の裁判所にサッカーを裁く権限はなく、サッカーについてはサッカー界だけが決めるべきだと協会は主張し続けた。しかし、そこでサッカー界はEUを計算に入れていなかった。ベルギー司法とボスマンは欧州司法裁判所に訴えたのだ。彼らは、EUで有効な職業選択の自由がプロサッカー選手にも及ぶべきだという原則的な判決を目指した。

サッカークラブと各協会は激しく非難し、サッカーの終焉をあおった。当時のUEFA会長レナルト・ヨハンソンは「欧州連合はクラブサッカーを破壊しようとしている」と声を荒らげ、その後FIFA会長となるゼップ・ブラッターは、当時はまだFIFA事務総長だったが、権利を奪われた者たちの救済者を装おうとした。「金持ちがさらに金持ちになるのを許し、それに何も言わないつもりなのか？」

だが、何をしても無駄だった。1995年12月、サッカーを“その前”と“その後”に分ける判決が下された。

ボスマン判決以前、選手は被雇用者ではなかった。まるで農奴のように、事実上クラブに属していた。選手は、たとえ所属クラブとの契約がすでに切れていても、現在のクラブが認めた場合にしか移籍できなかった。ボスマン判決後、選手は契約満了後に自分の望むことができるようになった。選手がクラブに対して主導権を握ったのだ。クラブはできるだけ早い段階で契約延長を試みなければならなくなったが、それには代償が伴った。選手の給与は一気に跳ね上がった。

それ以前は契約満了後でも移籍金が発生していたが、その後は無所属のプロ選手は移籍金なしで移籍できるようになり、新クラブに対してサイニングフィーとして契約金を要求することもしばしばあった。

それ以前は、クラブが多かれ少なかれ独断で、選手の価値やその選手がいくら稼ぐべきかを決めることができた。その後、選手はとりわけ、ますます高額になっていった。

ボスマン判決以前、プロ選手は最低賃金でプレーしていた。判決後は、トップリーグでは平均的な才能のプロでさえ年収ミリオネアになった。

それ以前は、1クラブでプレーできる外国人選手の数には上限があり、1990年代初頭のヨーロッパのほとんどのリーグでは3人だった。その後、少なくともEU出身のプロ、そして後にはUEFA全域のプロに関しては、それは過去のものとなった。1999年12月26日、プレミアリーグでチェルシーがトップリーグ史上初めて外国籍のプロ選手のみで構成されたチームを送り出した。

ジャン＝マルク・ボスマンは一時、「アイス1つ買うことすらできなかった」

当時のチェルシーの監督はイタリア人のジャンルカ・ヴィアリ。前年には選手兼監督としてチェルシーをUEFAカップウィナーズカップ制覇に導いていた。ちなみに、ヴィアリはボスマン以前で最も高額な選手だった。1992年、ユヴェントスは若きFWに対して1700万ユーロの移籍金をサンプドリア・ジェノヴァに支払っていた。ボスマン判決から1年半後、インテルはロナウド獲得のためにバルセロナへ2650万ユーロを支払った。そして20年後、PSGがネイマール獲得のためにバルセロナへ支払った2億2200万ユーロが、あらゆる限界を打ち破った。

ボスマン判決は非常に多くのプロ選手をより豊かにし、サッカー界の力関係を選手有利へと動かした。同時に、そこについてはブラッターの言う通りになったのだが、トップ5リーグの支配を固定化もした。判決前の1990年代前半、バロンドールのトップ10に入った選手のうち、これらのリーグに所属していたのは8割弱だったが、ボスマン以後、バロンドールの主役たちの98％がイングランド、スペイン、イタリア、ドイツ、フランスでプレーしていた。

ジャン＝マルク・ボスマン自身は、そのどれひとつとして恩恵を受けなかった。「みんなが私のおかげで利益を得ている。私の闘いのおかげで。でも私だけは、何も得ていない」とボスマンは語る。彼は1996年、当時ベルギー2部だったRSCヴィゼでなお7試合に出場した。1999年、訴訟開始から9年後、そしてボスマン判決から4年後、彼は早すぎるキャリア終了に対する補償として78万ユーロを受け取った。その金もすぐになくなり、一時は「アイス1つ買うことすらできなかった」。彼の訴訟によって裕福になったベルギーのプロ選手の一部、たとえばフランク・フェルラートやマルク・ヴィルモッツは、ボスマンの生活を助けるために寄付をした。現在、彼は選手組合Fifproから毎月の支援金を受け取っている。少なくとも、そこは彼を忘れなかった。「誰もがボスマン・ルールは知っている。でも、その背後にいる男のことは誰も知らない」とボスマンは言う。「私は顔のない男だ」

この“不本意な反逆者”は、今また訴えるだろうか。「私はサッカー界に何か素晴らしいものを与えた。でも、一度も評価を受けなかった。とりわけ、それが私を傷つけた」とボスマンは言う。「だから、いや、もう一度同じことはしない。そのために、あまりにも多くを差し出さなければならなかった」