国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、2026年ワールドカップの閉幕から1週間を経て沈黙を破り、メキシコ、カナダ、アメリカが共催した同大会を擁護するとともに、世界のメディアに対して痛烈な攻撃を仕掛けた。インスタグラムのアカウントに投稿した長文のメッセージのなかで、大会に向けられた批判や物議を醸した決定を無視し、メディアを「憎悪と虚偽の噂を広めている」「憎悪の種をまいている」と非難した。

大会中も大会後も開かれなかった従来型の記者会見に代わるものとなったこの投稿で、このイタリア系スイス人の指導者は、去る7月19日にスペインがアルゼンチンを（延長の末に1-0で）破って幕を閉じた同大会の成功を称賛し、ワールドカップは「可能な限り最良の形で人類を祝福した」、そして大会に来場した人々は皆「安全で幸福だった」と強調した。

さらにインファンティーノは3つの開催国間の協力関係を称賛し、それらは「戦争状態にある2つの国を結びつけるためにたゆまず取り組んだ」と、アメリカとイランを指して強調した。加えて「イランは何の事故も紛争もなくアメリカに入国した」とし、FIFAは「こうした愛と喜び、そして団結の瞬間を目にして、多大なる誇りと感動を覚えずにはいられない」と述べた。

批判の無視

大会への支持のメッセージを送ったうえで、FIFA会長は同組織に向けられたあらゆる批判に言及し、とりわけジャーナリストを標的とした。「ペンや紙、画面の陰から憎悪と虚偽の噂を広める者たち」を強く批判し、彼らを「憎悪の種をまいている」と非難した。

また、国際的なメディアは「ビザを拒否されたごく少数の人々だけを取り上げ、ビザを付与された数百万人を無視した」と強調し、ハイチ、セネガル、ウズベキスタンをはじめとする複数の国を対象としたアメリカへの入国制限に及んだ広範な批判への反論を試みた。

インファンティーノはまた、一部の機関による審判の判定や懲戒処分に向けられた批判にも言及し、確認された運用は「世界最大級のいくつかのリーグで広く受け入れられている」と強調した。これはナイジェリア人フォラリン・バログンの出場停止処分が取り消された一件を明確に指したもので、この件は広範な論争を呼び、FIFAの決定に対するアメリカのドナルド・トランプ大統領の異議申し立ての影響をめぐる疑問を巻き起こした。

ハイチを例に：制限と入国禁止者の無視

インファンティーノはメッセージのなかで、「ワールドカップ前に軽んじられたが、その実力を証明した」チームの例としてハイチを目立つ形で引き合いに出したが、フランス紙『レキップ』によれば、FIFA自身が開幕戦のわずか4日前に、「政治的」とみなされたデザインを理由にハイチにユニフォームの変更を求めていたことを無視している。またハイチは、アメリカへの入国制限の対象とされた国々のひとつでもあった。

同紙によれば、FIFA会長は、大会で試合を裁く予定であったにもかかわらずアメリカへの入国を禁止されたソマリア人審判オマル・アルタンについても触れなかった。さらにアメリカとイランの対立にも言及せず、イラン代表のワールドカップ参加は最後の瞬間まで危ぶまれ、その入国はイランが不当とみなした厳格なルールを条件とされていた。

インファンティーノはまた、高騰したチケット価格に向けられた激しい批判も無視した。この価格設定によって、多くの組織的・政治的な問題に見舞われ、スポーツ界やメディア界で広範な論争を巻き起こした同大会において、幅広い層のファンがスタジアムで試合を観戦することができなかった。