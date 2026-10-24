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バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、クラブのゼーベナー通りにある本部で起きた深刻な医療上の緊急事態を受け、長期間ベンチを離れる見込みだ。ベルギー人指揮官は金曜日、U-23チームの練習中に倒れ、救急隊による直ちの処置を受けた後、ヘリコプターで地元の病院に搬送された。

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エーベル、コンパニの長期離脱を認める

コンパニ監督はピッチ脇で意識を失い、ミュンヘンの医療機関に緊急搬送された。この出来事は、ブンデスリーガ首位のチームに衝撃を与えている。スポーツ担当役員のマックス・エーベル氏は土曜朝、報道陣に状況と監督の回復までの見通しを説明。クラブとして、監督をプレッシャーの大きいプロサッカーの現場に急いで復帰させることはないと明言した。

「彼には必要なだけ時間を与える。復帰までの期間を設定するつもりはない。数日の話ではなく、数週間の話になる。そのことは全員が理解しなければならない。ヴィニーには十分な時間を与える。まずは何が起き、なぜ起きたのかを突き止めなければならない」とエーベル氏は説明した。『Bild』が伝えている。

コーチ陣が戦術面の指揮を執る

コンパニ監督の離脱を受け、アシスタントコーチのアーロン・ダンクス氏がトップチームの指揮を執る。ダンクス氏は、コーチ陣が試合準備に伴う負担からコンパニ監督を守っていると明言した。暫定指揮官はコンパニ監督と話したことを明かした一方、メンバー選考や戦術変更についての話は一切禁じたという。日々の業務はほかのスタッフが担い、40歳の監督には回復だけに専念するよう求めている。

この対応により、チームは次のフライブルクとのブンデスリーガの一戦に集中できる。一方、コンパニ監督には、練習場のピッチで突然倒れたことによる身体的な負担から回復するために必要な、心の余裕が与えられる。「昨夜、彼と話し、サッカーの話は一切しないと伝えた。知りたかったのは、彼の体調だけだ。ほかのことはすべて我々が引き受けている」とダンクス氏は語った。

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監督自身の意欲から守るために

エーベル氏は、コンパニ監督が倒れるまでの1週間、軽い体調不良を抱えていたと認めた。ウイルスへの感染もあり、アーセナルとのチャンピオンズリーグの試合を前に、一時的に活動を制限されていたという。しかし、チームを率いたいという監督の思いが、自身の健康への懸念を上回ることも多い。クラブは現在、医師から完全に復帰の許可が出るまで、監督とその休みなく働こうとする姿勢の間に立つ責任があると考えている。

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「医師たちは昨夜から、原因を突き止めることに専念している。検査は続いており、すでに結果も出ている。ただ、さらなる検査が必要だ」とエーベル氏は述べた。さらにコンパニ監督の性格について、こう語った。「ヴィニーはとにかく動き、行動したがる。こんな言葉がある。体が発するかすかなサインに耳を傾けなければ、いずれ体は叫び出す。残念ながら、今まさにそうなっている」

バイエルンの若手選手にも大きな衝撃

この出来事は、クラブの若手選手にとって特につらいものだった。コンパニ監督がU-23チームを視察していた際に倒れ、多くの10代の有望選手がショックを受けた。事態を重く見たクラブは、控えチームの予定されていた試合を延期。このような恐ろしい出来事に際しては、17歳と18歳の選手たちの精神的な健康が試合日程より優先されると判断した。

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エーベル氏は練習場の様子を振り返り、「17歳や18歳の少年たちにとって、受け止めきれない出来事だった。それは人として当然のことだ。つらい経験をまだしたことがない人も多い。幸い、試合を延期することができた」と語った。