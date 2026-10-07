「何もない。すべてなくなった」と、ヘタフェのアンヘル・トーレス会長は水曜午前、テレビ番組El Chiringuitoの記者に語った。レアル・マドリーで13年を過ごした後、カルバハルの契約はこの夏に延長されなかった。ヘタフェはこのベテラン獲得に大きな期待を寄せていたが、現時点ではマドリードのクラブの夢は潰えたようだ。

スペインのスポーツ紙Mundo Deportivoによると、ファイナンシャル・フェアプレーがヘタフェに問題をもたらしているという。クラブはすでに給与総額で枠を超えており、ラ・リーガはこれ以上の補強を認めていない。その一方で、舞台裏ではいまも解決策を模索しているようだが、それがシーズン途中にどのような形になり得るのかは不透明だ。

「新しい情報はない。合意がない限り、何も発表することはできない」と、ヘタフェ会長はさらに述べた。それでも「挑戦はする」とし、右サイドバック獲得をめぐる争いを諦めたわけではない。

レアル・マドリーはなぜダニ・カルバハルと契約延長しなかったのか？

カルバハルは昨季、負傷の影響でシーズンの大半を欠場していた。さらに同じポジションには、リヴァプールからフリーで加入したトレント・アレクサンダー＝アーノルドという実力者のライバルも加わっていた。年齢面も考慮し、レアル首脳陣は最終的にこの夏にカルバハルを退団させることを決断し、代役としてインテル・ミラノからデンゼル・ダンフリースを確保した。

カルバハルはレアルで公式戦451試合に出場し、14ゴール66アシストを記録。クラブではチャンピオンズリーグを6回、リーグ優勝を4回、カップ戦を2回制しており、クラブ史上でも屈指の成功を収めた選手の一人となっている。