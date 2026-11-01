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ダニー・マーフィー氏は、チェルシー戦でレッドカードを受けたリサンドロ・マルティネスについて、マンチェスター・ユナイテッドにとってますます大きな足かせになっていると指摘した。元リヴァプールのMFは、同クラブの未勝利が9試合に伸びる苦境が続いているものの、現在の危機をマイケル・キャリック監督だけの責任にはできないと強調した。

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ユナイテッド、スタンフォード・ブリッジで崩れる

ユナイテッドの苦しいシーズンは続き、スタンフォード・ブリッジでチェルシーに0-2で敗れた。モーガン・ロジャースが先制点を挙げた後、リサンドロ・マルティネスが63分に2度目の警告で退場。その結果与えられたPKをコール・パーマーがセンネ・ラメンスを破って決め、シャビ・アロンソ監督率いるチームの勝利を決定づけた。

この結果、ユナイテッドは公式戦での未勝利が9試合に伸びた。敗戦によってキャリック監督への圧力はさらに強まっている。しかし、マーフィーは問題の根源は監督だけにとどまらないと考えている。

マルティネス、チームの足かせになりつつあると批判

マルティネスにとって、このレッドカードは散々な午後を締めくくるものとなった。マーフィーはアルゼンチン代表のワールドカップ優勝経験者について、規律を欠いていると厳しく批判。キャリック監督の下では、これが最後の試合になったかもしれないとの見方を示した。

「そうなりつつある［足かせになりつつある］。あれだけの経験と能力がある選手なら、もっと分別があるはずだ」とマーフィーは『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。「今の彼は明らかに精神面で何かがおかしい。普段とは違う状態にある」

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マーフィーは、マルティネスが最近クラブ幹部を公然と批判したことを受け、その献身性にも疑問を呈した。「彼が退団を考えているのか、クラブを取り巻くあらゆることに不満を抱いているのかは分からない。ただ、彼は今、キャリックに非常に難しい判断を迫っている」

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キャリック監督だけの責任ではない

オールド・トラッフォードでの将来をめぐってキャリック監督に厳しい視線が向けられる中、マーフィーは批判を一身に負うべきではないと主張した。解説者のマーフィーは、選手層に根深いフィジカル面と精神面の問題があると指摘した。

「すべてがマイケル・キャリックの責任ではない。もちろん、ある程度の責任は負わなければならない」とマーフィーは説明した。「今のマンチェスター・ユナイテッドで私が見ている最大の問題は、クオリティ不足ですらない。確かにスカッドには補強が必要な箇所がいくつかある。しかし、この数カ月の選手たちは、昨季終盤に見たチームと比べて、フィジカル面で明らかに本来の状態から遠い」

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「理由は2つのうちのどちらかだ。選手たちのフィジカルが足りず、十分なプレシーズンを過ごせなかったのか、あるいは監督のメッセージを精神的に受け止めなくなっているのか。どの選手について話すかによって、その両方が混在していると思う」

ユナイテッド、欧州の舞台で重要な一戦へ

キャリック監督には今、まとまりを欠くチームに結束力、粘り強さ、運動能力を取り戻させるという大きな課題がある。マンチェスター・ユナイテッドは火曜夜にチャンピオンズリーグの戦いに戻り、何としても不振を止めたいところだ。勝利が不可欠な欧州での一戦で、イタリアのローマをオールド・トラッフォードに迎える。

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その後、マンチェスター・ユナイテッドは翌日曜の午後、アストン・ヴィラをホームに迎えてプレミアリーグの戦いを再開する。悪夢のようなシーズンを立て直し、自身の長期的な将来を確かなものにするため、キャリック監督はすぐに結果が必要だと分かっている。