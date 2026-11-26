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サウジアラビアのヤセル・アルミスハル氏の名が、アジアサッカー連盟（AFC）会長の有力候補として再び取り沙汰されている。会長職への立候補の可能性について問われた同氏に近い関係者が、2027年に予定される選挙への出馬に含みを残したためだ。

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オマーンのジャーナリスト、イーサ・サイード氏は自身の公式「X」アカウントで、アルミスハル氏に近い関係者の回答を伝えた。関係者は「すべてあり得る」と述べるにとどめた。これは立候補の構想がいまも検討されていることを示唆するものの、サウジアラビアの同幹部が選挙戦への参戦を正式に表明したわけではない。

この発言により、アルミスハル氏は再びアジアサッカー界の表舞台に浮上した。2027年に予定される選挙が近づくなか、AFCの次期会長が誰になるのかに注目が集まっている。この選挙では、2013年から会長を務めるバーレーンのシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ氏の後任が決まることになる。

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アルミスハル氏は、サウジアラビア、アジア、そして国際サッカー界で長年にわたる運営経験を持つ。2019年にサウジアラビアサッカー連盟の会長に就任し、2026年まで同職を務めた。それ以前にはサウジ・プロリーグの会長を務めたほか、AFCとFIFAの複数の委員会にも名を連ねてきた。

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サウジアラビアサッカー連盟の会長を退いた後も、アルミスハル氏はFIFA理事会およびAFC執行委員会のメンバーとして、サッカー界の意思決定の場に関わり続けている。こうした立場によってアジアと国際舞台の双方で培われた経験と人脈は、会長選への出馬を決断した場合に大きな意味を持つ可能性がある。

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同氏については、国内連盟を去った後にもAFC会長選への立候補が取り沙汰されたことがある。しかし、次期選挙への出馬の意向を裏付ける公式な立場が本人から示されなかったため、その報道は臆測の域を出なかった。

AFC会長の座を巡る争いでは、運営経験やサッカー関連機関での存在感に加え、加盟各国協会からの支持をどれだけ集められるかが鍵を握るとみられる。

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AFCの選挙規程では、会長候補は少なくとも3つの加盟協会から推薦を受ける必要があると定められている。そのため、選挙に臨む前段階として、アジア内で連携を築き支持を獲得することが不可欠となる。

シェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ氏は、2013年に初めて会長に就任した後、2023年2月に開催された総会で4期目の続投を決めている。

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ヤセル・アルミスハル氏は現時点でまだ態度を明らかにしていない。それでも「すべてあり得る」という言葉は、同氏の今後のキャリアを巡る臆測を再燃させ、2027年のAFC会長選で考慮に入る可能性のある人物として、その名を再び浮上させている。